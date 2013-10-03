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亚洲 | 2013年 10月 3日 星期四 08:25 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月3日

路透香港10月3日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较：(1美元=7.7543港元      )
                                                                                                                    
 美股道琼工业指数      周三收低58.56点或0.39%，报15,133.14点；美国政府部分机构连续第二日关门，美国政治争斗令投资者担
 忧政府可能长时间停摆。
                                                                                                                    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       203.380   -0.08       7840            15.771       0.84
 中国铝业                       9.250   -0.32      18415             2.869       1.02
 中国移动                      56.500   -0.53     130169            87.624       0.60
 中国人寿                      39.100   -0.74      30752            20.213       0.81
 中石油                       111.040   -0.39      19333             8.610       1.06
 中石化                        79.470    1.00      14933             6.162       0.36
 汇丰控股                      54.570   -0.16     218648            84.630       0.57
 中电信                        49.960   -0.68       9610             3.874       1.15
 中国联通                      15.660    0.00      74788            12.143       0.36
 兖州煤业                       9.850    2.39      66159             7.638      -0.16
 华能国际                      40.920    1.19       6456             7.933       0.54
 南方航空                      18.510   -2.53       5007             2.871       0.72
 东方航空                      16.250   -1.75       3582             1.260     -49.39
 中芯国际                       3.590    1.99      19138             0.557       1.23（完）
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