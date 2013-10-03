《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月3日

路透香港10月3日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较：(1美元=7.7543港元 ) 美股道琼工业指数 周三收低58.56点或0.39%，报15,133.14点；美国政府部分机构连续第二日关门，美国政治争斗令投资者担 忧政府可能长时间停摆。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 203.380 -0.08 7840 15.771 0.84 中国铝业 9.250 -0.32 18415 2.869 1.02 中国移动 56.500 -0.53 130169 87.624 0.60 中国人寿 39.100 -0.74 30752 20.213 0.81 中石油 111.040 -0.39 19333 8.610 1.06 中石化 79.470 1.00 14933 6.162 0.36 汇丰控股 54.570 -0.16 218648 84.630 0.57 中电信 49.960 -0.68 9610 3.874 1.15 中国联通 15.660 0.00 74788 12.143 0.36 兖州煤业 9.850 2.39 66159 7.638 -0.16 华能国际 40.920 1.19 6456 7.933 0.54 南方航空 18.510 -2.53 5007 2.871 0.72 东方航空 16.250 -1.75 3582 1.260 -49.39 中芯国际 3.590 1.99 19138 0.557 1.23（完）