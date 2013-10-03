《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月3日

*工商时报：

-- 看好两岸服贸协议可望生效，台湾资产增值潜力可期，外资私募基金子乐资产--Riant Capital，日前砸下48.5亿台币〞钱〞进新竹；而中东主权基金--阿布达比穆巴达拉也评估出手买下中信松寿总部大楼。

--供应链透露，华硕 日前调整Nexus 7 二代平板出货量，把今年总量降至380-400万台，因此华硕全年平板出货约落在1,000-1,200万台，不过华硕发言人张伟明强调，自家MeMO系列平板买气延续，因此全年平板1,200万台目标达阵无虞。

--为加速累积保险安定基金规模，金管会预计下周一邀集各保险公司总经理，讨论安定基金费率从单一费率，改为依RBC(资本适足率)分级的差别费率，共分五级，寿险业费率由现行0.1%，提高为最低0.14%，最高0.38%，RBC越低的公司负担越重。

*经济日报：

--上海市台办拚自贸试验区动起来，除了针对台商在上海举办工商登记讲座外，十一长假期间更有多位台办官员专程来台，包括上海市台办副主任季平、上海市台办经济处处长金雷等人，都在台北密集拜会几家金控董事长，了解台资银行进驻上海自贸区的意愿与考量。

--年底旅游旺季来到，台北国际旅展（ITF）18日扩大登场，各国观光局来台参展抢客，总摊位数1,350个，创下旅展规模最大纪录，今年短线旅游日本独强，已旺到明年1月，刺激大陆、南韩、东南亚国家，纷纷大打价格战。

--基尔全球经济论坛（GES）鼓励国家开放就业市场大门，协助国民成为国际工作人。经建会主委管中闵表示，自由经济示范区开放外籍白领来台工作，可做试点观察，不过，他坦言，跨部会对扩大开放外籍白领来台投入服务业仍有〞杂音〞，不排除制造业先行。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。