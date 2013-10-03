《香港报摘》--信报10月3日

--现年85岁的恒地 主席李兆基一直表示「分身家」一事言之尚早，但恒地昨天突然公布，斥资30亿元向李兆基家族等人，收购煤气 、香港小轮 、恒发 及美丽华酒店 四家公司的少数股权，除了香港小轮因怕触及全面收购外，其余公司的私人持股，全数并购入恒地，令市场揣测李兆基正开始部署其「分身家」大计。 * 其他: --中大最新调查结果显示，逾六成受访者支持政府维持楼市「辣招」不变，亦不支持就慈善团体和港人公司等作出豁免；此外，公众对楼市前景的看法也有轻微改变，约28.9%受访者预计未来一年楼价将下调，属近三次调查中比例最高。