《香港报摘》--信报10月3日

标题新闻：复星国际计划购买俄罗斯最大黄金生产商Polyus股权-Interfax援引俄第一副总理
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* 要闻版头条:
--现年85岁的恒地 主席李兆基一直表示「分身家」一事言之尚早，但恒地昨天突然公布，斥资30亿元向李兆基家族等人，收购煤气 、香港小轮 、恒发 及美丽华酒店 四家公司的少数股权，除了香港小轮因怕触及全面收购外，其余公司的私人持股，全数并购入恒地，令市场揣测李兆基正开始部署其「分身家」大计。 * 其他: --中大最新调查结果显示，逾六成受访者支持政府维持楼市「辣招」不变，亦不支持就慈善团体和港人公司等作出豁免；此外，公众对楼市前景的看法也有轻微改变，约28.9%受访者预计未来一年楼价将下调，属近三次调查中比例最高。
--黄金周进入第三天，澳门于十一假期的单日内地旅客增长16%，有酒店更大幅涨价超过三倍，仍有捧场客，直至黄金周尾段，在路氹部分的五星级酒店才未再出现爆满情况。有投行分析员表示，黄金周访澳内地旅客人流超出预期，消除早前对零团费的忧虑，刺激黄金周概念股继续热炒。(完)
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路透纽约/伦敦4月12日 - 可可期货周三下跌，接近上日触及的四周低位，因巧克力糖果需求下降，损及市场人气，阿拉比卡咖啡和原糖期货也下跌。
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。