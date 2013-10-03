全球金市：守住前日涨幅，受助于美国数据疲弱和政府停摆

标题新闻：复星国际计划购买俄罗斯最大黄金生产商Polyus股权-Interfax援引俄第一副总理
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美国总统奥巴马周三与国会两党领袖举行会谈，试图打破僵局，但仍没有太大进展。
波士顿联储总裁罗森格伦表示，政府关门可能进一步推迟美联储缩减购债的时间，因关门导致官方无法公布经济数据。
金价今年迄今跌约22%，主要因担心美联储会缩减其每月850亿美元的购债计划。
全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 周三称，其持仓量下降0.46%或4.2吨，至901.79吨。
俄罗斯行业机构称，今年前七个月该国黄金产量比去年同期增加12.2%。(完)
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路透纽约/伦敦4月12日 - 可可期货周三下跌，接近上日触及的四周低位，因巧克力糖果需求下降，损及市场人气，阿拉比卡咖啡和原糖期货也下跌。
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。