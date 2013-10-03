全球金市：守住前日涨幅，受助于美国数据疲弱和政府停摆

美国总统奥巴马周三与国会两党领袖举行会谈，试图打破僵局，但仍没有太大进展。

波士顿联储总裁罗森格伦表示，政府关门可能进一步推迟美联储缩减购债的时间，因关门导致官方无法公布经济数据。

金价今年迄今跌约22%，主要因担心美联储会缩减其每月850亿美元的购债计划。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 周三称，其持仓量下降0.46%或4.2吨，至901.79吨。

俄罗斯行业机构称，今年前七个月该国黄金产量比去年同期增加12.2%。(完)

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