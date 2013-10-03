《台湾重要政经日程》--10月3日

标题新闻：复星国际计划购买俄罗斯最大黄金生产商Polyus股权-Interfax援引俄第一副总理
Interfax为国际文传电讯社 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
===================今日重要政经消息=====================
10/3(四)
--09:00 行政院院会。
--09:00 金管会主委曾铭宗赴立法院报告并备询。
--10:00 副总统吴敦义出席〞大师智库论坛--2014全球经济抢先看〞。
=================近期重要政经消息======================
10/4(五)
--12:30 央行公布一年期定存单标售结果，金额预定为1,000亿台币。
--16:10 央行公布至9月底的外汇存底，8月底为4,093.88亿美元。
10/7(一)
--08:30 主计总处公布9月消费者物价指数(CPI)年增率，上月为年减0.79%。
--16:00 财政部公布9月进出口数据，上月出口为年增3.6%。
10/9(三)
--12:30 台湾央行代为标售五年期公债102/11期，金额预定300亿台币。
10/10(四)
--国庆日休市一日。
10/11(五)
--12:30 央行公布两年期存单标售结果，金额预定为100亿台币。
10/21(一)
--16:00 经济部公布9月外销订单年增率，上月年增率为0.5%。
10/22(二)
--08:30 主计总处公布9月经季调失业率，上月为4.19%。
--12:30 台湾央行代为标售20年期102/8增额发行公债，金额预定300亿台币。
10/25(五)
--16:10 央行公布9月M2货币总计数年增率，上月为年增5.41%。
11/20(三)
--16:10 央行公布第三季经常帐以及国际收支余额。第二季经常帐顺差138.0亿美元。
11/26(二)
--12:30 台湾央行代为标售30年期102/9期增额发行公债，金额预定300亿台币。
11/29(五)
--12:30 台湾央行代为标售10年期102/10期增额发行公债，金额预定350亿台币。
2014年
1/1 (三)
--元旦金融市场休市一日。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
Interfax为国际文传电讯社 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/伦敦4月12日 - 可可期货周三下跌，接近上日触及的四周低位，因巧克力糖果需求下降，损及市场人气，阿拉比卡咖啡和原糖期货也下跌。
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。