《亚洲农业焦点》亚洲谷物库存不断膨胀，政府为保粮食安全未雨绸缪

**租用机场机库？**

泰国政府正连续第三年推行其备受争议的稻米干预措施。该计划通过收购价与市场价倒挂对农户提供支持，因此供应变得不具竞争力，泰国也由此丧失了全球最大稻米出口国的头衔。

这项措施将使年底泰国稻米库存增加约1,000万吨。现有库存估计为1,600万吨，约是全球每年贸易量的一半。由于仓库过于拥挤，泰国官员正考虑租用空军机场的机库作为仓库。

尽管中国小麦库存过去几年有所下降，但该国料成为全球最大进口国，因其补充消费殆尽的储备，以弥补国内供应短缺。

根据美国农业部及贸易商，截至2014年6月的一年中，中国料购买大约950-1,000万吨小麦。

菲律宾除了增加储备外，还努力在2013年底之前实现稻米供应自给自足。

“我们的目标是增加库存以确保粮食安全和价格稳定，”菲律宾国家粮食局(National Food Authority)的官员Orlan Calayag说，“我们准备增加支出来改善和扩大仓储设施。”(完)