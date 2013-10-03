《亚洲农业焦点》亚洲谷物库存不断膨胀，政府为保粮食安全未雨绸缪

国际油市：油价从一个月高位回落，交易员关注库欣库存和美国供应增加
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。
**租用机场机库？**
泰国政府正连续第三年推行其备受争议的稻米干预措施。该计划通过收购价与市场价倒挂对农户提供支持，因此供应变得不具竞争力，泰国也由此丧失了全球最大稻米出口国的头衔。
这项措施将使年底泰国稻米库存增加约1,000万吨。现有库存估计为1,600万吨，约是全球每年贸易量的一半。由于仓库过于拥挤，泰国官员正考虑租用空军机场的机库作为仓库。
尽管中国小麦库存过去几年有所下降，但该国料成为全球最大进口国，因其补充消费殆尽的储备，以弥补国内供应短缺。
根据美国农业部及贸易商，截至2014年6月的一年中，中国料购买大约950-1,000万吨小麦。
菲律宾除了增加储备外，还努力在2013年底之前实现稻米供应自给自足。
“我们的目标是增加库存以确保粮食安全和价格稳定，”菲律宾国家粮食局(National Food Authority)的官员Orlan Calayag说，“我们准备增加支出来改善和扩大仓储设施。”(完)
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。
Interfax为国际文传电讯社 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/伦敦4月12日 - 可可期货周三下跌，接近上日触及的四周低位，因巧克力糖果需求下降，损及市场人气，阿拉比卡咖啡和原糖期货也下跌。