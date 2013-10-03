香港个股：腾讯称参股财团但没有自行直接申请银行牌照的打算

路透香港10月3日 - 中国市值最大的互联网公司--腾讯控股 周四称，该公司仅参股一家拟申请银行牌照的财团，但目前没有自行直接申请银行牌照的打算。

腾讯在联交所一份声明中称，注意到有关公司拟计划在中国申请银行牌照的报刊文章，当中包含认为是公司主席兼执行董事马化腾作出的各种陈述，但公司希望澄清，腾讯作为一个财团的少数股东，该财团成立目的其中包括寻求一个中国银行牌照以提供银行服务及若干网上金融服务，而公司将会以其网上平台及用户界面来补充该服务。