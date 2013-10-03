香港个股：腾讯称参股财团但没有自行直接申请银行牌照的打算

标题新闻：复星国际计划购买俄罗斯最大黄金生产商Polyus股权-Interfax援引俄第一副总理
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路透香港10月3日 - 中国市值最大的互联网公司--腾讯控股 周四称，该公司仅参股一家拟申请银行牌照的财团，但目前没有自行直接申请银行牌照的打算。
腾讯在联交所一份声明中称，注意到有关公司拟计划在中国申请银行牌照的报刊文章，当中包含认为是公司主席兼执行董事马化腾作出的各种陈述，但公司希望澄清，腾讯作为一个财团的少数股东，该财团成立目的其中包括寻求一个中国银行牌照以提供银行服务及若干网上金融服务，而公司将会以其网上平台及用户界面来补充该服务。
“本公司目前没有自行直接申请银行牌照的打算。”公告并称，董事会愿就本公告的准确性共同及个别承担责任。
此前有国内媒体报导称，腾讯申请民营银行已获得广东省政府同意，材料已经上报至银监会。
腾讯周三收报415港元，过去一个月累计升逾10%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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路透纽约/伦敦4月12日 - 可可期货周三下跌，接近上日触及的四周低位，因巧克力糖果需求下降，损及市场人气，阿拉比卡咖啡和原糖期货也下跌。
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。