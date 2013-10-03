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亚洲 | 2013年 10月 3日 星期四 08:55 BJT

香港个股：腾讯称参股财团但没有自行直接申请银行牌照的打算

路透香港10月3日 - 中国市值最大的互联网公司--腾讯控股 周四称，该公司仅参股一家拟申请银行牌照的财团，但目前没有自行直接申请银行牌照的打算。

腾讯在联交所一份声明中称，注意到有关公司拟计划在中国申请银行牌照的报刊文章，当中包含认为是公司主席兼执行董事马化腾作出的各种陈述，但公司希望澄清，腾讯作为一个财团的少数股东，该财团成立目的其中包括寻求一个中国银行牌照以提供银行服务及若干网上金融服务，而公司将会以其网上平台及用户界面来补充该服务。

“本公司目前没有自行直接申请银行牌照的打算。”公告并称，董事会愿就本公告的准确性共同及个别承担责任。

此前有国内媒体报导称，腾讯申请民营银行已获得广东省政府同意，材料已经上报至银监会。

腾讯周三收报415港元，过去一个月累计升逾10%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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