基金观点：未来几十年全球经济可能继续面临低利率--PIMCO葛罗斯

标题新闻：加拿大央行总裁波洛兹称鉴于过去几个月的数据表现，目前不可能降息，利率在合适水准
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透纽约10月2日 - 执掌PIMCO总回报债券基金的葛罗斯周三表示，未来几十年全球经济可能将面临较低的政策利率。
葛罗斯在10月投资展望中写道，投资者应对美联储联邦基金利率2015年底上升一个百分点的预期作出“反向押注”。
“美国和(全球经济)未来几十年可能不得不去适应金融高压(financially repressive)环境--以及由此而产生的较低政策利率。”葛罗斯写道。他是太平洋投资管理公司(PIMCO)共同创始人兼首席投资长，掌管的期间投资工具--总回报债券基金的资产管理规模大约为2,500亿美元。
葛罗斯在题目为“适者生存？”的文章里写道，“目前市场和(美联储)预计2015年底前联邦基金利率将上升1%，2016年12月前再上升1%，但你们应该反向押注。”
葛罗斯对利率水平的展望颇为重要，因为Pimco管理着大约1.97万亿美元资产，而且是全球最大债券管理机构之一。由于其规模庞大，葛罗斯和PIMCO执行长暨共同投资长埃里安(Mohamed El-Erian)对美联储行动及全球债市的观点，也在影响着其他投资者。
2008年12月以来，美联储一直将隔夜联邦基金利率维持在零至0.25%区间，并出台量化宽松举措，令资产负债表规模增加逾两倍至约3.7万亿美元，推动美国经济走出衰退，实现更为强劲的增长。
美联储在9月会议上维持购债规模不变，令投资者大感意外。
美联储公布决定后，美国指标10年期公债收益率跌17个基点，至2.69%。周二2014GMT其收益率报2.6%。
葛罗斯在文中还写道，通胀保值债券(TIPS)和较短期公债的投资组合未来几年可能将带来4%的回报率。
据研究机构晨星数据，PIMCO旗下的总回报债券基金9月净值增长1.8%，为去年1月以来最好月度表现，优于98%的同类基金表现。
晨星周三公布的数据显示，总回报债券基金9月资金流出规模为54亿美元，为连续第五个月外流。尽管流出规模巨大，但却是5月以来最低的。
葛罗斯周三在美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)上表示，美国政府到10月17日出现债务违约的可能性几乎没有。美国财长杰克卢曾警告国会称，最晚到10月17日，美国将不能再借债。
葛罗斯称，“美国财政部债务违约的可能性是百万分之一，甚至是数十亿分之一。”他称，美国财政部每月获得大约3,000亿美元的财政收入，同时支出约400-450亿美元利息。
“根据这一数据，美国财政部不可能考虑过违约，更不会真的违约。”葛罗斯称。(完)
(编译 于春红; 审校 郑茵)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
政治和外交紧张局势持续，激发对避险资产的需求，扶助对德国24.35亿欧元10年期公债标售的需求，尽管其收益率接近数周低位。之前德国公债标售出现技术性失败。
路透渥太华4月12日 - 加拿大央行周三一如预期维持利率在0.5%不变 ，称尽管1月经济增速高于预期，但现在得出经济已走上持续增长轨道的 结论“为时过早”。 加拿大央行重申了经济中仍存在大量过剩产能的立场，上调了2017年 经济增长预估，但下调了潜在增长预估，因“投资持续疲弱”。 2017年经济增长加快，但未来增长放缓，意味着央行现在预计产能缺 口将在2018年上半年消失，早于1月时决策者预计的2018年中。 加拿大央行在报告中指出，企业投资仍远低于当前复苏阶段应有的水 平，薪资增长仍迟缓，但住宅投资强于预期。 “央行管委会承认，近期数据强劲，但部分仅是暂时性的，关注拖累 前景的重大不确定性，”加拿大央行在与币政策报告一同发表的声明中称 。 央行指出，大多伦多地区地产市场炙热，看似进入了“投机活动对房 价的影响增大”的阶段。一些经济学家认为大多地区楼市存在泡沫。 加拿大央行在2015年两次下调利率后一直维持利率不变，利率长期处 于较低水平，被认为是推高楼价的原因之一，特别