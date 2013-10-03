《香港报摘》--经济日报10月3日

标题新闻：复星国际计划购买俄罗斯最大黄金生产商Polyus股权-Interfax援引俄第一副总理
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* 要闻版头条:
--恒地 主席李兆基突然出售三爱股，由恒地斥资30亿港元收购；发言人称精简持股架，否认撤资分身家。 * 其他: --上海自贸区热潮持续升温！位于外高桥的自贸区综合办事处，在挂牌首三天接获的企业注册谘询个案，已是同区去年总数的150%。但有专家警告，自贸区不是温室，企业进驻经营有机亦有危。
--九仓 副主席吴天海表示，自2007年已表示将内地资产增至占资产比例一半，过去5年于内地已投放千亿港元。他指，因香港资产升幅较快，所以内地占资产比例约37%至38%，未来方向不变。
--三中全会前，市场焦点是本月公布的第二轮全国性地方债务审计结果。渣打预测，最新官方估计地方债数额高达21.9万亿至24.4万亿元人民币。料占内地GDP最多42%。(完)
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路透纽约/伦敦4月12日 - 可可期货周三下跌，接近上日触及的四周低位，因巧克力糖果需求下降，损及市场人气，阿拉比卡咖啡和原糖期货也下跌。
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。