《香港报摘》--经济日报10月3日

* 要闻版头条:

--恒地 主席李兆基突然出售三爱股，由恒地斥资30亿港元收购；发言人称精简持股架，否认撤资分身家。 * 其他: --上海自贸区热潮持续升温！位于外高桥的自贸区综合办事处，在挂牌首三天接获的企业注册谘询个案，已是同区去年总数的150%。但有专家警告，自贸区不是温室，企业进驻经营有机亦有危。

--九仓 副主席吴天海表示，自2007年已表示将内地资产增至占资产比例一半，过去5年于内地已投放千亿港元。他指，因香港资产升幅较快，所以内地占资产比例约37%至38%，未来方向不变。

--三中全会前，市场焦点是本月公布的第二轮全国性地方债务审计结果。渣打预测，最新官方估计地方债数额高达21.9万亿至24.4万亿元人民币。料占内地GDP最多42%。(完)