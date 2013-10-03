台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限

标题新闻：复星国际计划购买俄罗斯最大黄金生产商Polyus股权-Interfax援引俄第一副总理
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路透台北10月3日 - 台湾央行周四表示，开放银行申请28、91和182天三种天期存单申购，不设发行目标。今日央行存单到期金额为3,294.1亿台币。
央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。
央行上日共发行528.7亿台币存单。
拆款中心资料 显示，周三超额准备为负271亿台币，累计超额准备为4,890亿台币，加计前期1%的超额准备为5,679亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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路透纽约/伦敦4月12日 - 可可期货周三下跌，接近上日触及的四周低位，因巧克力糖果需求下降，损及市场人气，阿拉比卡咖啡和原糖期货也下跌。
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。