港报财经评论：政治僵局冇有怕黄金弱势难炒起--信报10月3日

政治僵局冇有怕黄金弱势难炒起/ 习广思

美国政府局部停止运作，股市反而上升，金价急跌，原因为何？就是股市投资者藉坏消息入货，持有黄金的投资者则藉好消息出货。投资市场变化难测，美国政府停运、债务上限谈判未有结果、国债有可能违约，惟市场对此局势却异常地乐观，深信政府停运只属短暂，看来早前的忧虑情绪，都是股市调整的藉口而已。市场真正恐惧的，其实是联储局主席贝南奇何时正式宣布退市。金价在周二曾跌穿1,300美元，回到联储局宣布暂不退市前的水平。市场普遍有两种解释，一是市场预期两党争拗不会持续太耐，二是投资者风险胃纳提高，故金价下挫。政府停运、债务违约等均属于风险因素，对黄金来说是好消息，但投资者冚仓之急，却予人一种炒完散的感觉。

对冲基金持有的黄金投资性好仓在9月见今年新高，许多大鳄等待金价反弹，金价9月中因联储局暂不退市而急涨，可惜后劲不继，反映金价炒反弹炒不起，如今市场担心的风险已反映出来，股市却毫无惧色，炒不起的资产，自然弹完散。从走势来看，金价自2009年后一直在150天线上攀升，今年以来150天线却变成阻力，8月底反弹至1,400美元后遇阻。投资需求减少，美国退市方向主导黄金后市，前景不见得乐观，若未来几年持续低息，黄金的弊端是没法带来收入。中国内地A股长假休市，港股持续有炒作活动。恒指承接欧美股市气氛，昨天开市后一度重上23,000点，午后反弹乏力，收报22,984点，上升124点，续在23,000点水平拉锯，但走势受制于10天线，整固格局未变。大市成交额551亿港元，沽空比率9.8%。

中资金融股续软，大市由一批非中字派蓝筹支撑，受分拆屈臣氏消息刺激，和黄 股价见一年新高，离100港元尚差一步。“大孖沙”在资本市场的分拆动作多多，这是资本市场套现财技，但也是释放部分资产价值的方法。港股延续两项炒作题材。濠赌股续强势，即使投资者认为在高基数下，其吸引力已下降，但投资者不宜过早看淡。昨日濠赌股藉黄金周炒作，加上每逢月初有炒作博彩收入的习惯，多只濠赌股急涨，永利 追落后，新濠 升势持续，两者都似乎要破位见历史新高。新能源股上周轮流炒作，由风电、水务到光伏股，昨天在没有政策消息下，成为资金追逐对象，保利协鑫 突破2月高位；金风科技 股价转强，有望挑战5月高位，博耳电力 高位横行多时，等待突破阻力。

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美汇指数稳守80/ 苏子

前晚美国公布的9月ISM制造业指数虽然可以创2年新高，但由于投资者目前可以做的，便是等待美国政府重开已局部关闭的部门，故不少炒家正避免有关美元的大手交易，所以美元对上述利好数据反应不大。目前市场情绪虽然未见十分恐慌，但若然局部关闭的政府部门迟迟未见重开，则市场的恐慌情绪只会不断恶化，结果将令美元的沽压增加，美汇指数预料会正式跌破80心理关口并继续往下寻底。美国局部关闭的政府部门不大可能重开无期，因为这只会令市场炒家十分乐意炒作美国目前的良好复苏势头将出现逆转，故即使联储局决定未来数月不收水，目前已升至高处不胜寒的美股相信仍大有可能被大户伺机大手造淡，并且有可能因此衍生新一轮金融危机，故相信事件应可摆平以避免危机真的出现。

若局部关闭的政府部门能于本周内重开，相信将有助美元扭转近期的弱势及出现较强力的反弹浪。美汇指数本周二曾跌破80心理关口，并低见79.86，但美汇指数在80心理关口以下却有强劲承接力，80关口很快便失而复得，收市时日线图已呈现近似锤头的利好形态。目前美汇指数自上述低位的反弹正受制于10天SMA阻力，若稍后能成功突破收市，预料将挑战近期跌幅的50%反弹目标，若美元能够成功止跌回升，预料近期表现疲弱的美元兑瑞郎将会受惠回升。

美元兑瑞郎本周二略破0.9心理关口后便迅即止跌回升，收市时在日线图上呈现长尾十字星的待变形态，故见底的可能性甚高。美元兑瑞郎本周二所造的0.8989低位已可视作短期重要好淡判别位，若一直稳守不破，预料美元兑瑞郎即稍后将有甚高机会跟随已止跌回升的美元大幅回升。稍后一旦美元兑瑞郎成功返回8月20日的0.9145低位阻力以上收市，可视为较强烈的利好讯号，届时投资者可以顺势建立长仓，博汇价进一步突破20天SMA阻力及继续朝着0.94关口迈进。

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