港报财经评论：避开不确定性，选国策热点股--经济日报10月3日

避开不确定性，选国策热点股/ 林瑞芬

美国政府部门局部关闭，港股反应平静，昨升0.55%，收报22,984。虽则如此，投资者对短期后市也不宜掉以轻心，事关争议还在后头：美债上限的谈判。在美国财政预算案未能倾妥而致政府部门关闭的消息确认，由于前车可监，对股市的震撼有限，各地市场反其道而行，就此判断雨过天晴还是太早，好戏在后头，债务上限威胁为戏肉。按理推论，美债上限调升问题或最终可获圆满解决，在部门局部关闭引致经济上的损失也可能成推后QE缩量的元素，最终结果是有利大市的机会高。之不过，两党以美债上限调升问题作筹码谈判，可能更复杂，非到最后一刻，甚至冒着先技术破产才达成共识也说不定。问题的及时解决，与非及时解决，落差足可以令市场制造混乱、波动藉口。

老实讲，后市发展就此不可能一一预料，最不想见到是当大家大安旨意事件可平息市为微调，来个意料之外最坏发展而深度调整。总的来讲，若问题未有明朗化，港股则升极有个谱，偷鸡不会大贪。短线市况或者在日升日回下，挑战你的信心及耐性。港股虽然话是暂时消化关门消息，但就未知有否准备，债务上限谈判可能先破裂。大形势上，技术上要强力突破即市恒指阻力23,000-23,200，进一步抽破中期关键阻力23,500，怕且要待美债上限问题圆满解决公布一刻，先能有把握。不然短线波动难免，恒指考验22,500之压力未言百分百全消。恒指昨收报22,984，升124点；大市成交额只有551亿港元；期指则收报22,975，低水9点。由于中国内地股市休市，昨日个股的表现也算不得准，不过炒家角度来讲，最迷蒙或许是最易落手时。形势暂同投石问路，见步行步。大市预计插不深，近几周一些细价股确是群情激昂，昨日十大升幅榜，占八只是毫子股，升幅高介乎16%至36%。有些细、中价股，9月的升势真是看到你目瞪口呆，如国际娱乐 由9月中旬约1港元起步升近半个月已经近3港元，协同通信 由约0.5港元升到现在近两港元。说实在，不是这门炒消息股专长，所知股价都升了一大截，如协同通信将冒起筑建中国内地移动卫星通信一条龙服务，也难与大家分享甚么心得。

大价股方面，长和系消息一浪接一浪，继去周电能实业 公布分拆香港电灯独立上市。现又传和黄 拟于未来数个月分拆旗下零售业旗舰屈臣氏上市，之前和黄已在搞紧出售百佳事宜。

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经济续改善，国指可再上/ 余少文

国企指数踏入第四季首个交易日有好开始，结束六连跌走势，而中国内地九月宏观经济数据下周陆续公布，预期经济可逐步改善，国企指数整固后可继续反弹。中国内地股市休战，国企指数则升17点，收报10,333点，成交额111亿港元。虽然第四季和10月首个交易日开局好，但昨日是高开低收，即连续十个阴烛而呈十连阴，惟上升初步配合昨日提及国指在国庆黄金周期间和第四季上升机会较高的数据统计。而红筹指数则升22点或0.5%，收报4,402点，成交额46亿港元。国指十连阴，但昨日反弹回补周一下跌裂口，只是国指由9月中旬高位10,830点跌至周一低位10,302点，昨日的上升暂只能视作反弹，尤其指数再跌穿10天、20天和250天平均线，除非重上250天平均线及企稳，否则要下试10,000点至10,200点支持区域。

乐观当然希望国指可以继续透过时间和上落走势来消化沽压，然后守住10,000点后再走高，如近日以过去十三年第四季和国庆假期的股市走势来预测国指后向，是看好国指第四季表现。而短期反弹阻力位当然是早前高位10,830点，然后是11,000点大关。只是美股有下跌可能性，A股则有反弹空间，故国指夹在中美股市间，震荡走势在所难免，一直撑4G、QDII2、城镇化等政策可以刺激国指走高。短期除了美国因素外，中国内地部委下周开始陆续公布9月和第三季宏观经济数据，随着官方公布的中国制造业PMI继续上升，市场都预期中国内地9月经济可继续改善。彭博预测9月CPI微升至2.8%，但PPI跌幅则收窄至1.4%，印证中国内地PMI好转走势，即使是数据反覆的进出口贸易增长数字，亦料维持单位数增长，贸易可望稳定下来。只是货币供应量的M2增长可能回落至13.9%，但朝中国目标13%左右进发，也是合理现象，乐观是预测数据可按中国目标迈进，便不要担心中国收紧调控力度。

虽然预期9月数据不会出现显着好转，但至少可维持过去两个月持续好转的走势，即经济放缓应该可以告一段落，目前处于横行或准备回升的状态。若然中国内地经济确实好转，A股衰极有限。目前只是等中国何时公布QDII2措施，只要有热流入香港，至少可以缓和外资因美国收水令资金流走所造成的影响；乐观是中国内地资金一旦流入香港，外资未必会撤走，或等大市走高而寻求更大回报，也是看好中国内地股市下半年好转原因。

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