中国数据：9月官方非制造业PMI升至55.4，较上月上升1.5个百分点--国家统计局

国际油市：油价从一个月高位回落，交易员关注库欣库存和美国供应增加
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。
路透北京10月3日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四公布，9月官方非制造业商务活动指数升至55.4，比上月上升1.5个百分点. 中国非制造业PMI指数体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。 以下为中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):
2013年/9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12年/12月 11月 10月 9月 8月
非制造业PMI 55.4 53.9 54.1 53.9 54.3 54.5 55.6 54.5 56.2 56.1 55.6 55.5 53.7 56.3 注：季节调整说明:采购经理调查是一项月度调查，受季节因素影响，数据波动较大。鉴于非制造业PMI时间序列已满足季节调整的技术要求，自2012年3月起发布季节调整后的非制造业PMI分类指数。(完) (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。
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