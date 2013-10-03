港报社评：坚持资产审查，善用扶贫资源--文汇报10月3日

政府正积极研究向在职贫穷家庭发放低收入家庭补贴，有团体要求津贴应不设资产审查。政务司司长林郑月娥昨日表示，任何政策的可持续性十分重要，不能因一时的民粹主义而放弃审查机制。事实上，政府在发放扶贫津贴时，有必要进行资产审查，以扶助最有需要的贫穷家庭，令有限的公共资源用得其所。

政府制定贫穷线仿傚很多外国经济体系的做法，采纳“相对贫穷”的概念，以家庭入息中位数的50%为贫穷线划界，这是民间普遍采用的方法。“相对贫穷”主张贫穷的定义应随着时间和普罗大众生活水平的变化而改变，以收入为基础的贫穷线亦易于解读，可跟国际和本地同类型研究比较，但未考虑到贫穷人口的资产及负债情况。政府须深入了解贫穷群组的收入和资产具体情况，扶贫措施才可进一步对症下药。

贫穷线的数据显示，逾百万贫穷人口当中，近50万属在职贫穷，是首要关顾的扶贫对象，儿童及长者的贫穷比例亦非常高。然而，不少港人虽然入息低甚至没有入息，但拥有存款、房屋、股票投资、的士牌照等资产，只计算入息推算贫穷人口，会将一些“低收入、高资产”人士亦界定为贫穷。

香港社会近年民粹主义泛滥，一些政党或团体为争选票，把贫穷线看成一刀切的“扶贫线”，主张放弃传统资产审查制度，对政府构成沉重的财政压力。困扰欧美的债务危机，根源正是政府为了讨好选民，不惜大开福利期票。为保证社会福利用得其所，政府未来根据贫穷线数据，恪守审慎理财原则，可避免香港陷入福利主义的泥潭而难以自拔。

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