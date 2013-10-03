港报社评：子女入幼园家长宿街头政府岂能放任不管？--明报10月3日

标题新闻：复星国际计划购买俄罗斯最大黄金生产商Polyus股权-Interfax援引俄第一副总理
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家长为求让子女考进幼稚园，竟然要露宿折腾近一星期。幼稚园教育并非一般商品，政府应该双管齐下介入，而非放任不管：其一，澄清各区学位分布情况，让家长知道不存在学位供不应求的问题；其二，指令幼稚园改善排队制度，例如改为网上派表。
去年是龙年，出生率较高，加上双非及跨区学童等因素，令新界北部分地区的家长担忧明年幼稚园学位不足，上周荃湾有幼稚园接受交表前一晚已有家长到场排队，更有港妈在网上征人代为通宵排队。有屯门屋邨幼稚园原定本周六才派报名表，但有家长9 月29 日已开始排队，另外亦有学校因限制派表数目，结果引来家长通宵排队领取申请表。
家长捱更抵夜排队，主要是担心学位供不应求；有关方面发布的资讯不足，学位短缺的流言便满天飞。事关子女学业前途，家长之举可以理解，幼稚园的安排不人道。教育局则明知各区有足够的幼稚园学额满足适龄儿童需要，就应高调向外公布。幼稚园虽然不是强制教育，政府不可放手不管，更不应该以幼稚园属私营，便任由学校自行安排收生。
事实上，教育局对幼稚园早已实施不少监管，现在幼稚园收生的安排出问题，当局也应该介入，指令幼稚园以人性化的方式收生，甚至应限制学童只可在数间学校留位一段时间，以便尽早释放学额予其他报名者。政府不应容许学校继续以通宵排队的方式折腾家长，如果这种歪风不遏止，定会继续折腾一批又一批焦虑的家长。
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