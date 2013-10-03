港报社评：安倍冒险加消费税，振兴经济孤注一掷--信报10月3日

日本首相安倍晋三决定分阶段调高消费税，由目前5%加至8%，明年4月推行。为抵销增税对经济的冲击，编制规模达5万亿日圆的刺激计划，力保经济平稳复苏。但安倍冒险增税，为日本经济回升之势带来新的巨大不确定性风险。

日本第二季实际经济增长年率达3.8%，反映货币超宽松政策及巨额财政刺激，令经济突破一潭死水的困境。安倍藉此决定提高消费税，但能否解决沉重的债务压力，答案存疑。

经济学家估计，提高消费税至8%，对经济产生约2万亿日圆的冲击。安倍以5万亿补充预算的刺激作出抵销，可谓绰绰有余，再对企业减税、奖励加薪等措施。但消费缺乏有效的持续性动力，使其图谋大有功亏一篑之忧。

事实上，8月基本工资下降0.4%，持续15个月下滑，反映薪金回升的动力迄今仍然相当脆弱，企业对提高消费税后景气变化有所顾虑，究竟三方薪酬谈判所得的实际成效如何，对安倍振兴日本经济的成败的确举足轻重。

今次安倍提高消费税，无疑有“赌博”成分。表面看，内需好转，展望未来，在新消费税率实行前，不排除更多消费意欲会提前释放，但在工资增长停滞的制约下，消费支出回升的趋势显然并不稳定。

在消费和内需持续释放下，今年日本经济实际增长可望达到3%水平，若消费动力得不到基本工资提升的支撑，明年增长率势必出现显着的回落压力。安倍选择在亚太经合组织领导人非正式会议举行前夕，公布提高消费税计划，向外表明日本恢复财政纪律的决心，但现时情况来看，提高消费税无疑为注入巨大的不确定风险。

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