港报社评：主流民意撑辣招，立法会莫再拖--经济日报10月3日

多位立法会议员促港府为楼控辣招作多项豁免，惟昨有民调显示公众冀辣招宁严勿纵，此反映主流民意冀落实辣招遏楼泡，议员有责尽快通过辣招立法。

昨公布的民调显示，支持放宽或撤销辣招的市民仅17%，支持维持甚或辣招加辣的市民多达76.7%。反映业主或非业主，均认同必须藉辣招遏楼泡。非业主反对减辣不难理解。至于已是业主的市民，不少都期望能细屋搬大屋以改善居住环境，惟高楼价却倍添换楼难度。

虽然部分议员强调，修改辣招只是避免误伤无辜，但有关豁免措施却可能成为绕过辣招的漏洞，如外地买家或藉复杂的财务、股权安排，在幕后操控港人公司，炒卖港楼；又如香港慈善团体注册宽松，一旦豁免，或成炒家避税天堂。

诚然，部分工商界议员促减辣并非无理。因辣招确对香港经济活动、楼市相关行业构成冲击。惟高楼价、高租金亦是香港营商成本高企的主因之一，工商界议员应从香港整体利益的角度思考。

至于部分民生派议员亦要求减辣，则难免令人猜测，他们或仅为向弱势政府施下马威而已。主流民意既已十分清晰，工商界与民生派议员，都应以民意、民生为重。

事实上，港府在去年10月和今年2月两度为楼控加辣，惟有关行政措施迟迟未立法落实，相关税款仍由律师行等第三者保管，未能收归库房，若立法拖得愈久，相关物业业权若改变、相关律师行经营出现变化，恐再横添枝节。

议员应尽快在立法会审议并通过楼控辣招立法，并适时为港府调整辣招提供客观意见，如此才最有利香港整体利益。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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