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货币新闻 | 2013年 10月 3日 星期四 09:43 BJT

香港新股：云游控股首日挂牌开盘较招股价高21%，初段继续走高

路透香港10月3日 - 中国网页游戏研发商和发行商--云游控股 周四首日挂牌，开盘报61.75港元，较招股价高出21%，初段继续走高。

云游控股是次于香港首次公开发售（IPO）发售3,137万股股份，以招股价区间中高端定价，为每股51港元，集资16亿港元。其公开发售部分获得312倍超额认购，为近期反应热烈的新股。

该股早盘初段一度触及65港元，香港时间09:37，报64.2港元较招股价高25.9%；大市恒生指数 则涨0.67%。（完）

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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