香港新股：云游控股首日挂牌开盘较招股价高21%，初段继续走高

国际油市：油价从一个月高位回落，交易员关注库欣库存和美国供应增加
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。
路透香港10月3日 - 中国网页游戏研发商和发行商--云游控股 周四首日挂牌，开盘报61.75港元，较招股价高出21%，初段继续走高。
云游控股是次于香港首次公开发售（IPO）发售3,137万股股份，以招股价区间中高端定价，为每股51港元，集资16亿港元。其公开发售部分获得312倍超额认购，为近期反应热烈的新股。
该股早盘初段一度触及65港元，香港时间09:37，报64.2港元较招股价高25.9%；大市恒生指数 则涨0.67%。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。
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路透纽约/伦敦4月12日 - 可可期货周三下跌，接近上日触及的四周低位，因巧克力糖果需求下降，损及市场人气，阿拉比卡咖啡和原糖期货也下跌。