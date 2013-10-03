国际油市：美国原油下跌，因市场担忧政府停摆损及石油需求

国际油市：油价从一个月高位回落，交易员关注库欣库存和美国供应增加
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。
美国总统奥巴马周三与共和党和民主党国会领导人会谈，试图打破导致联邦政府部分关门的政治僵局；不过找到解决办法的可能性不大，因为双方仍坚持己见。
油价周三涨幅超过2美元，因有消息称TransCanada一条日产量70万桶原油的输油管南端已有95%完工，该公司正准备在年底之前开始该油管的运作。这条油管将把原油从美国原油输送中枢库欣，运往墨西哥湾地区的炼油中心。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国原油库存上周大幅增加，因炼厂产能利用率下降，以及库欣库存下滑速度放缓。
美国9月民间部门就业岗位增幅小于预期，最近一周抵押贷款申请数量仍接近持平，突显了美国经济成长将持稳但仍显迟滞的预期。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。
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