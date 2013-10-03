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货币新闻 | 2013年 10月 3日 星期四 09:19 BJT

芝加哥期市：美国小麦期货上扬，受需求增温的展望支撑

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 688.25 2.25 +0.33% +1.03% 656.93 77

CBOT玉米 440.25 1.25 +0.28% +0.28% 462.48 31

CBOT大豆 1273.00 -0.75 -0.06% +0.39% 1338.82 27

CBOT稻米 $14.96 -$0.01 -0.10% -0.10% $15.48 25

美国原油 $103.74 -$0.36 -0.35% +1.67% $106.25 47

汇率

欧元/美元 $1.358 $0.001 +0.04% +0.42%

美元/澳元 0.938 -0.001 -0.09% -0.22%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 于春红; 审校 徐文焰)
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