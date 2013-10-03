《全球主要央行动态》--10月3日

以下所列为上周四下午至本周四上午(9月26日-10月3日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)高层官员表示，美联储在决定何时缩减买债措施时必须要保有耐心，其中一名官员称，可能要等“好几年”时间才会升息，另一人称，可以容忍通胀率升至3%。

美联储三位高级官员表示，美联储的决议让金融市场对其削减购债规模一事感到迷惑。其中一位官员认为，央行应该将削减购债与失业率下降挂钩，另一位则呼吁全面修改策略。

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦表示，经济成长缓慢和就业市场疲弱意味着，未来几年美国经济还需要宽松货币政策的支持。罗森格伦表示，他“明确地强烈”支持美联储上月维持购债计划不变的意外决定，并补充称，缩减该计划“还为时尚早”。

**欧洲**

欧洲央行周三宣布，维持指标再融资利率在0.50%不变，一如预期，因近来的经济数据显示欧元区出现的经济复苏逐步稳固。欧洲亦宣布维持隔夜贷款利率于1.0%不变，维持存款利率于0.0%不变。总裁德拉吉在会后表示，欧元区整体通胀压力预计保持较低水平，预期一段时间内主要利率将维持在当前水平甚至更低。

欧洲央行执委科尔表示，欧央行在必要情况下有进一步降息的空间，但货币市场利率没有具体的目标水准。科尔指出，欧央行将在较长时间内维持指标利率在纪录低点的表态，已帮助抑制银行间短期拆款利率。

欧洲央行执委科尔称，没有再度向欧元区银行启动长期再融资操作(LTRO)的迫切需要。科尔表示，欧洲央行正在监控货币市场利率，但是“如果货币市场利率曲线变得过于陡峭导致局面失控”，欧洲央行也有若干手段可用。

英国央行总裁卡尼在接受一家报纸采访时称，在决定是否升息之前，将关注伦敦以外城市的失业水平以及就业不足状况。卡尼重申了央行帮助英国经济恢复健康的新思路，即英国央行在失业率降至7%之前将不会考虑升息。英国央行认为失业率到2016年后期才会降至7%。

报纸援引英国央行总裁卡尼的话称，鉴于英国经济出现复苏迹象，他认为央行无需买入更多债券。卡尼对Yorkshire Post称，假如经济复苏脚步蹒跚，英央行将考虑推出更多经济刺激措施。

**中国**

中国人民银行货币政策委员会2013年第三季度例会指出，当前中国经济金融运行总体平稳，物价形势基本稳定，但也面临不少困难和挑战；央行在继续实施稳健的货币政策的同时，着力增强政策的针对性、协调性，适时适度进行预调微调。

三位消息人士透露，中国央行近日召开进一步扩大信贷资产证券化(CLO)试点工作会议，明确让20家参会的中资银行申报CLO的试点方案及发行额度，并表示本轮试点获批后会陆续于明年上半年完成发行。

中国央行副行长胡晓炼称，近期将从在银行间市场上发行同业存单入手，逐步扩大负债产品的市场化定价范围，进一步丰富金融机构市场化负债产品，从而为稳妥有序推进存款利率市场化创造条件。

**澳洲**

澳洲央行周二在月度货币政策会议上宣布，维持利率在2.5%不变。其声明称，委员会认为货币政策是适宜的。委员会将继续评估前景并在必要时调整政策，从而实现需求可持续增长，并保证通胀符合目标。

**台湾**

台湾央行总裁彭淮南于立法院表示，台湾目前外汇存底已持有人民币，是基于实际的需要。而对于未来升息与否，则须看未来通膨预期和国际经济环境。

台湾央行向立法院提交的业务报告表示，美国量化宽松(QE)退场将冲击新兴市场，但台湾因经常帐顺差相对GDP(国内生产总值)比率超过10%，资本外流的压力相对较轻，因此台湾影响较小。

台湾央行一如预期维持重贴现率在1.875%，连续第九季度不变。央行表示，目前利率维持适度宽松，实质利率已转正，但房贷户应有利率走高的风险意识。

**其他**

加拿大央行大幅下调第三季经济成长预估，指称关键的出口业复苏步伐可能远低于预期，明确表示在经济前景改善前，利率将一直维持在低位。

根据9月12日央行货币政策会议的纪录，韩国央行对美联储宽松政策可能退场而引发的外资资本过度流入甚感忧心。一位委员说：“我们有必要扩大范围，不仅要注意资本外流，也要留意资本流入，并准备好紧急计划。”另一位委员说，韩国也应提防来自短线外资流入的投机客攻击。这位委员说，相较于韩国经济基本面，这类资金流入可能过度。

新西兰央行表示，目前面临的主要政策挑战是应对新西兰元估值过高及房价快速上涨的问题。总裁惠勒称：“前者给新西兰的进出口替代产业带来阻力，尽管令进口商品和服务购买者获益，并且对目前的低通胀水准做出重大贡献。”他指出，房价上涨使金融稳定性及更广泛的经济面临的风险加剧。