金属期市：伦敦期铜下跌，受美国政府继续关门影响

美国总统奥巴马周三与共和党和民主党国会领导人会谈，试图打破导致联邦政府部分关门的政治僵局；不过找到解决办法的可能性不大，因为双方仍坚持己见。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国9月ADP民间就业岗位增加16.6万个，低于路透调查分析师预估的增加18.0万个。市场周三几乎未受此数据影响，不过这或许是本周唯一可参考的9月美国就业数据，因美国政府运作若不及时恢复，统计局周五可能就无法公布非农就业报告。

欧洲央行宣布，维持指标利率于纪录低点不变，但称正密切关注市场利率走势，且必要时将准备动用任何政策工具。

Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc 与印尼工会劳工就薪资和养老金达成暂时协议，令外界寄望或能避免出现罢工。(完)

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