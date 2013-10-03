《KEMP专栏》美国政府关门若多持续几日，商品市场将盲目交投

国际油市：油价从一个月高位回落，交易员关注库欣库存和美国供应增加
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。
大宗商品市场对联邦数据的依赖程度无论怎样强调都不过分。EIA每周和每月例行发布的能源供需与库存数据，总能推动衍生产品的价格走势，并为全球石油市场提供一些最重要的即时背景。
CFTC发布的市场参与方持仓情况不会对价格带来立竿见影的影响，但能帮助对冲基金经理和投机客确定在全球众多能源与农产品市场布局的策略。
现在所有这些数据都可能中断发布。若政府关门持续时间超过10天，联邦政府的全部大宗商品数据发布计划都可能停止。到那个时候，市场将在部分信息真空的环境中交投。
市场在可以获得硬数据，以及充斥着传言、猜测和意见分歧时才会兴旺。信息真空的局面恐将导致市场成交量急剧萎缩。
尤其是，虽然一些规模较大且大宗商品实货交易活跃的市场参与方(即“内部人士”)可能对金融衍生品交易仍有信心，因为他们握有市场资金流动的信息，但消息渠道不那么灵通的市场参与方(也就是“外部人士”)可能会认为信息不对称的情况太严重，并决定缩减交易规模甚至根本不交易，从而严重降低市场流动性。(完)
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。
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