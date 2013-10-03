《KEMP专栏》美国政府关门若多持续几日，商品市场将盲目交投

大宗商品市场对联邦数据的依赖程度无论怎样强调都不过分。EIA每周和每月例行发布的能源供需与库存数据，总能推动衍生产品的价格走势，并为全球石油市场提供一些最重要的即时背景。

CFTC发布的市场参与方持仓情况不会对价格带来立竿见影的影响，但能帮助对冲基金经理和投机客确定在全球众多能源与农产品市场布局的策略。

现在所有这些数据都可能中断发布。若政府关门持续时间超过10天，联邦政府的全部大宗商品数据发布计划都可能停止。到那个时候，市场将在部分信息真空的环境中交投。

市场在可以获得硬数据，以及充斥着传言、猜测和意见分歧时才会兴旺。信息真空的局面恐将导致市场成交量急剧萎缩。