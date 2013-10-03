《香港报摘》--其他报纸重要消息10月3日

* 明报：

--嘉里建设 早前推出土瓜湾港图湾，已接近售罄，套现近20亿港元。嘉里透露，计划于年底推出西半山兴汉道23号项目，项目由2座组成，共涉及168伙，当中有10伙为特色单位，拟于年底前以现楼形式推出。嘉里预计，明年集团将推售3个项目，共涉及1,067伙。 * 星岛日报：

--亚洲开发银行首席经济师李昌镛表示，由于内地上半年经济增长逊预期，故同时下调香港经济增长预测，但预期中国下半年经济复苏，加上美国联储局9月未有如预期般退市。而美国政府近日关闭运作，亦减低美国退市预期。料香港楼价短期仍会维持较高水平。

--中银香港 副总裁杨志威表示，受政府楼市「辣招」影响 ，香港楼市交投下跌 ，该行第三季新造按揭宗数下跌30%至40%，由于市场仍需时消化楼市调控措施，期望第四季新造按揭宗数回稳。 * 苹果日报：

--作为「冻资王」的网上游戏公司云游 ，暗盘价表现强劲，升幅高近18%，更成功跻身今年首五大暗盘升幅王。惟有股评人认为，云游再升的空间有限，投资者可考虑先行获利离场。。 * 东方日报：

--工行 旗下工银亚洲将发行基准规模的10年期美元债券，并且可在5年后赎回。如果发行完成，这批债券将是亚洲首批符合《巴塞尔协议III》银行资本规定的美元债券。

--重新定位的豪特保健 为扩张业务，斥212.7万马币（约512.6万港元）向控股股东兼董事叶治成及叶自强，收购于马来西亚业务，集团因此获得当地14间零售网点。 * 文汇报：

--富力地产 公布，截至9月底录总合约销售金额按年升24%至294.6亿元人民币，合约销售总面积按年升25%至243.9万平方米。9月份单月，录合约销售额43.5亿元人民币，而月内已出售的合约销售总面积约为31.8万平方米，按月分别上升22%和14%。 * 大公报：

--亚洲开发银行调低香港今年经济增长（GDP）预测，由原先预期的3.5%，下调0.3个百分点至3.2%，预期明年香港GDP维持在3.8%水平。该行首席经济学家李昌镛指，由于内地上半年经济增长放缓，香港受拖累故调低预测。

--六福 为把握今年十．一黄金周带来的机遇，公司于9月至10月初期间，将有合共33间新店相继开业，令全球分店数目增至逾1,173间。公司最新的香港分店已于9月中在九龙尖沙咀开业。 (完)