更新版 1-中国数据：9月官方非制造业PMI升至55.4，建筑业需求持续增加

(新增细节及相关背景)

路透北京10月3日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四公布，9月官方非制造业商务活动指数升至55.4，比上月上升1.5个百分点.

分行业看，服务业商务活动指数为53.9%，比上月上升1.4个百分点，其中零售业、水上运输业、邮政业、住宿业、电信广播电视和卫星传输服务业、互联网及软件信息技术服务业等行业商务活动指数位于临界点以上，企业业务总量增长较快。

航空运输业、生态保护环境治理及公共设施管理业、道路运输业、居民服务及修理业商务活动指数低于临界点，企业业务总量有所减少。建筑业商务活动指数为61.5%，比上月上升2.0个百分点，继续位于临界点以上，持续位于较高景气区间。

新订单指数继续增长。新订单指数为53.4%，比上月上升2.5个百分点，继续位于临界点以上。

分行业看，服务业新订单指数为52.8%，比上月上升2.9个百分点，其中零售业、电信广播电视和卫星传输服务业、铁路运输业、互联网及软件信息技术服务业、租赁及商务服务业等行业新订单指数位于临界点以上，市场需求明显增长，生态保护环境治理及公共设施管理业、航空运输业、居民服务及修理业、道路运输业、餐饮业等行业新订单指数低于临界点，市场需求下降；建筑业新订单指数为55.7%，比上月上升0.6个百分点，建筑业市场需求持续增加。 中间投入价格指数小幅回落。中间投入价格指数为56.7%，比上月回落0.4个百分点，表明非制造业企业在生产经营过程中的中间投入价格水平继续上涨，但增速减缓。

分行业看，服务业中间投入价格指数为57.5%，比上月微升0.1个百分点，服务业各行业的中间投入价格指数均连续3个月位于临界点以上，其中道路运输业、航空运输业、餐饮业、互联网及软件信息技术服务业等行业中间投入价格指数位于60%以上的高位，企业经营过程中的中间投入成本升幅较大；建筑业中间投入价格指数为53.5%，比上月回落2.7个百分点，连续3个月位于临界点以上，表明建筑业生产经营成本继续加大，但增幅收窄。

收费价格指数有所回落。收费价格指数为50.6%，比上月回落0.6个百分点，连续5个月位于临界点以上，表明非制造业企业的销售或收费价格继续呈上升走势，但涨幅收窄。

业务活动预期指数高位回落。业务活动预期指数为60.1%，虽比上月回落2.8个百分点，但仍位于较高景气区间，表明非制造业企业对未来3个月市场预期继续保持乐观态度，对行业发展充满信心。分行业看，除航空运输业、居民服务及修理业以外，其他行业业务活动预期指数均位于临界点以上。

中国非制造业PMI指数体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。

此前公布的中国9月官方制造业PMI虽然创下17个月高点，但环比仅微幅上涨且低于预期。这与汇丰终值遭遇大幅下修一起，合力印证经济上行动力不足。前期稳增长举措对经济的支撑恐暂告一段落，未来整体预计呈现平稳态势。

以下为中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

2013年/9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12年/12月 11月 10月 9月 8月