《香港重要政经日程》--10月3日-10月11日

标题新闻：复星国际计划购买俄罗斯最大黄金生产商Polyus股权-Interfax援引俄第一副总理
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==================今日重要政经消息==================
10月3日(周四)
-- 云游控股 上市首日。
--16:30 8月零售销售货值数据。
==================近期重要政经消息==================
10月4日(周五)
--10:30 香港公布9月汇丰采购经理人指数(PMI)。
10月7日(周一)
-- 耐世特 上市首日。
-- 香港金管局公布9月香港外汇储备数据。
-- 恒生银行 第三次中期股息，董事委员会会议。
-- 汇丰银行 第三次中期股息，董事委员会会议。
10月9日(周三)
-- 丰德丽控股 公布年报。
-- 丽新发展 公布年报。
-- 丽新国际 公布年报。
-- 丽丰控股 公布年报。
*10月10日(周四)
--14:00 东风集团股份 于武汉举行临时股东大会。
-- 远东环球 公布首九个月业绩。
*10月11日(周五)
-- 南车时代电气 公布首九个月业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 李珊珊)
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路透纽约/伦敦4月12日 - 可可期货周三下跌，接近上日触及的四周低位，因巧克力糖果需求下降，损及市场人气，阿拉比卡咖啡和原糖期货也下跌。
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。