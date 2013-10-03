版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 3日 星期四 09:51 BJT

《香港重要政经日程》--10月3日-10月11日

==================今日重要政经消息==================

10月3日(周四)

-- 云游控股 上市首日。

--16:30 8月零售销售货值数据。

==================近期重要政经消息==================

10月4日(周五)

--10:30 香港公布9月汇丰采购经理人指数(PMI)。

10月7日(周一)

-- 耐世特 上市首日。

-- 香港金管局公布9月香港外汇储备数据。

-- 恒生银行 第三次中期股息，董事委员会会议。

-- 汇丰银行 第三次中期股息，董事委员会会议。

10月9日(周三)

-- 丰德丽控股 公布年报。

-- 丽新发展 公布年报。

-- 丽新国际 公布年报。

-- 丽丰控股 公布年报。

　*10月10日(周四)

--14:00 东风集团股份 于武汉举行临时股东大会。

-- 远东环球 公布首九个月业绩。

*10月11日(周五)

-- 南车时代电气 公布首九个月业绩。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 李珊珊)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐