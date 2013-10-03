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亚洲 | 2013年 10月 3日 星期四 10:04 BJT

《汇市简讯》美元/日圆紧随日经指数反弹

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* 美元/日圆追随日股日经指数上升，盘初曾走弱

* 日本半政府性机构与日本进口商一同大举买进美元

* 亦是因为空头回补买盘，有传言称在97.75、97.80以及重要技术水准98.10上方有停止单

* 市场认为日本央行已经做好了进一步买入上市交易基金(ETF)和日本房地产信托基金(J-REITS)的准备

* 技术面--升破小时图上一目均衡基准线所在位置97.60，升向日线图98.06-17云区

(完)

(编译 郑茵 审校 张荻)
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