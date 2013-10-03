《汇市简讯》美元/日圆紧随日经指数反弹

标题新闻：复星国际计划购买俄罗斯最大黄金生产商Polyus股权-Interfax援引俄第一副总理
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* 美元/日圆追随日股日经指数上升，盘初曾走弱
* 日本半政府性机构与日本进口商一同大举买进美元
* 亦是因为空头回补买盘，有传言称在97.75、97.80以及重要技术水准98.10上方有停止单
* 市场认为日本央行已经做好了进一步买入上市交易基金(ETF)和日本房地产信托基金(J-REITS)的准备
* 技术面--升破小时图上一目均衡基准线所在位置97.60，升向日线图98.06-17云区
(完)
(编译 郑茵 审校 张荻)
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路透纽约/伦敦4月12日 - 可可期货周三下跌，接近上日触及的四周低位，因巧克力糖果需求下降，损及市场人气，阿拉比卡咖啡和原糖期货也下跌。
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。