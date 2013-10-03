全球投资：美国共同基金抢先卡位，等待推特及阿里巴巴IPO后的丰收

Bartel表示，一家高品质公司上市而投资者兴趣不大，这非常罕见。但九年前谷歌 进行IPO时，恰恰就是如此。

投资者普遍兴趣缺缺，使得富达投资及其他共同基金得以吞进谷歌大量股票，坐看股价从当时的85美元一路涨至7月时的逾900美元。

**利用后门赚钱**

未来几个月将有一系列备受关注的大规模IPO启动，推特只是其中之一。中国电子商务巨头阿里巴巴及酒店运营商希尔顿酒店集团(Hilton Worldwide)就在计划IPO的名单之列，料将刺激华尔街及散户投资者的胃口。

美国一些共同基金虽已直接投资推特，但他们将经由后门利用其他公司在IPO之前赚钱。

例如，持有日本软银 和雅虎 大量股权的基金，就希望利用阿里巴巴迅猛增长的机会。软银和雅虎分别持有阿里巴巴大额股权，有关该公司IPO的乐观言论已经提振各自股价上扬。

根据汤森路透数据，截至6月底，以EuroPacific Growth Fund 为首的三只美国基金共持有软银9%的股权。共同基金也将有机会直接参与阿里巴巴在纽约或香港进行的IPO。(完) (编译 李婷仪/朱晓军/王兴亚；审校 戴素萍/侯向明/艾茂林)