全球投资：美国共同基金抢先卡位，等待推特及阿里巴巴IPO后的丰收

标题新闻：复星国际计划购买俄罗斯最大黄金生产商Polyus股权-Interfax援引俄第一副总理
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Bartel表示，一家高品质公司上市而投资者兴趣不大，这非常罕见。但九年前谷歌 进行IPO时，恰恰就是如此。
投资者普遍兴趣缺缺，使得富达投资及其他共同基金得以吞进谷歌大量股票，坐看股价从当时的85美元一路涨至7月时的逾900美元。
**利用后门赚钱**
未来几个月将有一系列备受关注的大规模IPO启动，推特只是其中之一。中国电子商务巨头阿里巴巴及酒店运营商希尔顿酒店集团(Hilton Worldwide)就在计划IPO的名单之列，料将刺激华尔街及散户投资者的胃口。
美国一些共同基金虽已直接投资推特，但他们将经由后门利用其他公司在IPO之前赚钱。
例如，持有日本软银 和雅虎 大量股权的基金，就希望利用阿里巴巴迅猛增长的机会。软银和雅虎分别持有阿里巴巴大额股权，有关该公司IPO的乐观言论已经提振各自股价上扬。
根据汤森路透数据，截至6月底，以EuroPacific Growth Fund 为首的三只美国基金共持有软银9%的股权。共同基金也将有机会直接参与阿里巴巴在纽约或香港进行的IPO。(完) (编译 李婷仪/朱晓军/王兴亚；审校 戴素萍/侯向明/艾茂林)
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路透纽约/伦敦4月12日 - 可可期货周三下跌，接近上日触及的四周低位，因巧克力糖果需求下降，损及市场人气，阿拉比卡咖啡和原糖期货也下跌。
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。