日本已公布经济指标--2013/10/3

标题新闻：复星国际计划购买俄罗斯最大黄金生产商Polyus股权-Interfax援引俄第一副总理
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 +0.9% r +0.9% r -- -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 9月 +0.2% +0.4% -- -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 8月 +0.8% +0.7% -- -- y) 工业生产(m/m) 8月 -0.7% p +3.4% 10月15日 -- 失业率 8月 4.1% 3.8% 10月28日-29日 -- 贸易收支(亿日圆) 8月 逆差9,603 逆差10,240 10月20日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 8月 -1.6% +0.1% 10月28日-29日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
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路透纽约/伦敦4月12日 - 可可期货周三下跌，接近上日触及的四周低位，因巧克力糖果需求下降，损及市场人气，阿拉比卡咖啡和原糖期货也下跌。
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。