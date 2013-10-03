韩国已公布经济指标--2013/10/3

标题新闻：复星国际计划购买俄罗斯最大黄金生产商Polyus股权-Interfax援引俄第一副总理
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 +1.1% r +0.8% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 9月 +0.8% +1.3% -- -- 工业生产(m/m) 8月 +1.8% @-p -0.3 @-r -- -- 失业率 8月 3.1% @ 3.2% @ -- -- 贸易收支(亿美元) 9月 顺差37 p 顺差49 r -- -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
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路透纽约/伦敦4月12日 - 可可期货周三下跌，接近上日触及的四周低位，因巧克力糖果需求下降，损及市场人气，阿拉比卡咖啡和原糖期货也下跌。
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。