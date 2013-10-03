路透基点：台湾冠军建材贷款案规模提高至20.5亿台币

标题新闻：复星国际计划购买俄罗斯最大黄金生产商Polyus股权-Interfax援引俄第一副总理
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路透香港10月2日 - 汤森路透旗下基点报导，银行业消息人士指出，台湾冠军建材股份有限公司已将其融资规模从19亿台币提高至20.5亿台币(7,000万美元)。
该贷款现在分为三部分：11亿台币五年期贷款的A部分，利率较次级市场商业本票利率加码125个基点；5.50亿台币三年期循环信用的B部分，利率较次级市场商业本票利率加码135个基点；1,350万美元三年期定期贷款的C部分，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码180个基点。
初始牵头行、簿记行和代理行台北富邦商业银行承贷1.95亿台币和190万美元。兆丰国际商业银行、台湾合作金库、第一商业银行均与北富银承贷相同金额，同享牵头行兼簿记行头衔。台湾土地银行亦为牵头行兼簿记行，承贷1.95亿台币和80万美元。
牵头行华南商业银行、永丰银行和台新银行各自承贷1.20亿台币和80万美元，台湾企银承贷13.0亿台币和80万美元。
另有三家银行参贷：上海商业储蓄银行(9,000万台币和80万美元)、彰化商业银行(7,500万台币和60万美元)、日盛国际商业银行(5,500万台币和50万美元)。
签约在9月5日进行。
一如先前报导，A部分与B部分通过冠军建材股份有限公司借入，由该公司董事长担保。C部分通过Swanview International Ltd借入，由该借款人的董事长和冠军建材股份有限公司担保。
该贷款案最高层级费用为30个基点，在7月25日前回覆并承诺3亿台币及270万美元或更多的牵头行兼簿记行有5个基点的优惠费率。
资金将用于再融资和营运资本。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)
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路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。