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亚洲 | 2013年 10月 4日 星期五 07:09 BJT

****主要国家经济指标预测--10月4日****

路透10月4日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
10月4日(五)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值       前值
    0600     德国生产者物价指数(PPI)(较前月)                    8月     +0.1%      -0.1%
                    (较上年同期)                                        +0.1%      +0.5%
    0900     欧元区PPI(较前月)                                  8月     +0.1%      +0.3%
                      (较上年同期)                                      -0.6%      +0.2%
    1400     加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                      9月        --       51.9
             加拿大Ivey经季节调整PMI                                     52.9       51.0
    1430     美国ECRI一周领先指标                       9月27日当周        --      132.9 

10月4-31日
    1230     美国非农就业岗位(万个)                             9月    增加18   增加16.9
             美国民间就业岗位(万个)                                    增加18   增加15.2
             美国制造业就业岗位(万个)                                 增加0.5    增加1.4 
             美国失业率                                                  7.3%       7.3%
             美国平均时薪                                               +0.2%      +0.2%
             美国每周平均工时                                            34.5       34.5        
    1400     美国建筑支出(较前月)                               8月     +0.4%      +0.6% 
    1400     美国工厂订单                                       8月     +0.3%      -2.4% 
    1400     美国耐久财订单                               8月修正值        --      +0.1%
               扣除运输的耐久财订单                                        --      -0.1%
               扣除国防的耐久财订单                                        --      +0.5%
               扣除飞机的非国防资本财订单                                  --      +1.5%

    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
        
    10月3日(四)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      现值      预估值
    0700     英国Halifax房价指数(较前月)                        9月     +0.3%       +0.5%
             英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                  +6.2%       +6.4%
    0743     意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)        9月      52.7        49.1
    0748     法国Markit服务业PMI                                9月      51.0        50.7
                         综合PMI                                         50.5          -- 
    0753     德国Markit综合PMI终值                              9月      53.2          -- 
             德国Markit服务业PMI                                         53.7        54.4
    0758     欧元区Markit服务业PMI                              9月      52.2        52.1
                           综合PMI                                       52.2        52.1
    0828     英国Markit/CIPS服务业PMI                           9月      60.3        60.0
    0900     欧元区零售销售(较前月)                             8月     +0.7%       +0.2%
                       (较上年同期)                                     -0.3%       -1.5%
    1130     美国Challenger企业计划裁员数量(万人)               9月    40,289          -- 
    1230     美国一周初请失业金人数(万人)               9月28日当周      30.8        31.3
                 初请失业金人数四周均值(万人)                            30.5          --
                 续请失业金人数(万人)                   9月21日当周     292.5         281
    1400     美国供应管理协会(ISM)非制造业指数                  9月      54.4        57.4
             美国ISM非制造业企业活动分项指数                             55.1        60.0
                            就业分项指数                                 52.7          --
                            新订单分项指数                               59.6          --
                            物价分项指数                                 57.2          --
    2100     韩国外汇储备(亿美元)                               9月    3,369.2         --

    (完)
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