重发-****主要国家经济指标预测--10月4日****

(增加美国周五推迟公布月度就业报告的注释) 路透10月4日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 10月4日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 +0.1% -0.1% (较上年同期) +0.1% +0.5% 0900 欧元区PPI(较前月) 8月 +0.1% +0.3% (较上年同期) -0.6% +0.2% 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 9月 -- 51.9 加拿大Ivey经季节调整PMI 52.9 51.0 1430 美国ECRI一周领先指标 9月27日当周 -- 132.9 10月4-31日 1230 美国非农就业岗位(万个) 9月 增加18 增加16.9 美国民间就业岗位(万个) 增加18 增加15.2 美国制造业就业岗位(万个) 增加0.5 增加1.4 美国失业率 7.3% 7.3% 美国平均时薪 +0.2% +0.2% 美国每周平均工时 34.5 34.5 **因美国政府停摆，原定4日公布且倍受市场瞩目的上述月度就业报告推迟公布，美国劳工部称发布日期 未定。 1400 美国建筑支出(较前月) 8月 +0.4% +0.6% 1400 美国工厂订单 8月 +0.3% -2.4% 1400 美国耐久财订单 8月修正值 -- +0.1% 扣除运输的耐久财订单 -- -0.1% 扣除国防的耐久财订单 -- +0.5% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- +1.5% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 10月3日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 9月 +0.3% +0.5% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) +6.2% +6.4% 0743 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 9月 52.7 49.1 0748 法国Markit服务业PMI 9月 51.0 50.7 综合PMI 50.5 -- 0753 德国Markit综合PMI终值 9月 53.2 -- 德国Markit服务业PMI 53.7 54.4 0758 欧元区Markit服务业PMI 9月 52.2 52.1 综合PMI 52.2 52.1 0828 英国Markit/CIPS服务业PMI 9月 60.3 60.0 0900 欧元区零售销售(较前月) 8月 +0.7% +0.2% (较上年同期) -0.3% -1.5% 1130 美国Challenger企业计划裁员数量(万人) 9月 40,289 -- 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月28日当周 30.8 31.3 初请失业金人数四周均值(万人) 30.5 -- 续请失业金人数(万人) 9月21日当周 292.5 281 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 9月 54.4 57.4 美国ISM非制造业企业活动分项指数 55.1 60.0 就业分项指数 52.7 -- 新订单分项指数 59.6 -- 物价分项指数 57.2 -- 2100 韩国外汇储备(亿美元) 9月 3,369.2 -- (完)