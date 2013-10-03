台湾债市：10年券殖利率盘初震荡，股市涨幅扩大压抑多方气势

路透台北10月3日 - 台湾10年期指标公债102/10 周四早盘殖利率震荡，虽昨晚美债价格上扬，不过今日台股盘中大涨，且台债也有新券标售的不确定因素，令早盘气氛忽多忽空，成交量萎缩。

交易员表示，虽然市场热烈讨论美国政府暂停运作的话题，不过从美股的反应观察，显示投资人对问题终将获得解决仍心存期待。要提防一旦美国债务上限获得调升后，避险资金撤出债市导致市况反转的风险。再加上台债有新券标售的不确定性，此时多空交投心态自然审慎。