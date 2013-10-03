台湾债市：10年券殖利率盘初震荡，股市涨幅扩大压抑多方气势

标题新闻：复星国际计划购买俄罗斯最大黄金生产商Polyus股权-Interfax援引俄第一副总理
Interfax为国际文传电讯社 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北10月3日 - 台湾10年期指标公债102/10 周四早盘殖利率震荡，虽昨晚美债价格上扬，不过今日台股盘中大涨，且台债也有新券标售的不确定因素，令早盘气氛忽多忽空，成交量萎缩。
交易员表示，虽然市场热烈讨论美国政府暂停运作的话题，不过从美股的反应观察，显示投资人对问题终将获得解决仍心存期待。要提防一旦美国债务上限获得调升后，避险资金撤出债市导致市况反转的风险。再加上台债有新券标售的不确定性，此时多空交投心态自然审慎。
〞成交量忽大忽小，流动性风险偏高，我们只能且战且走。〞一位证券商交易员表示。
交易员观察市场最新动态：
* 今年标债空方回补都获利，对下周新五年券102/11标售结果态度保守。
* 20年增额券102/8R开始发行前交易，成交量低且殖利率跳动幅度大，仍待标售确定利率位置。
* 台币强势且台股涨幅扩大，此将压抑债市多方力道。
交易员预估指标公债今日主要交投区间：
*102/10：1.64-1.68%
*102/11：1.15-1.18%
本地时间10:09时最新报价：
*102/10期公债殖利率弹0.20基点报1.6620%。
*102/11期公债发行前交易殖利率弹1.00基点报1.1700%。
以下为最新相关报导链接：
*《专题新闻快速浏览》--奥巴马强调，不谈判政府关停和提高债务上限问题
* 意大利政治：贝鲁斯柯尼立场突变转而支持莱塔政府，金融市场惊喜
* 美国债市：公债上扬，受助于政府停运忧虑和就业数据不及预期
* 中国数据：9月官方非制造业PMI升至55.4，建筑业需求持续增加
* 《综述》美国9月民间部门就业增长疲弱，一周抵押贷款申请接近持平 (完)
(记者 董永年; 审校 杨淑祯)
Interfax为国际文传电讯社 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/伦敦4月12日 - 可可期货周三下跌，接近上日触及的四周低位，因巧克力糖果需求下降，损及市场人气，阿拉比卡咖啡和原糖期货也下跌。
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。