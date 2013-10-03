台湾汇市：台币/美元早盘实质汇率区间再升，外资汇入

路透台北10月3日 - 台币兑美元 周四盘初实质汇率区间趋升，再破波段高位。交易员表示，台股 大幅扬升，外资汇入相对积极，只不过出口商值此价位稍见犹豫，卖压不算大。

台币兑美元早盘成交稍稍升温，且台股劲扬1%以上，外资早盘汇入。早盘最高升至29.435，续创四个半月盘中高位。前高为5月9日的29.341。

交易员预料今日台币实质交投区间暂看在29.400-29.550。

“ 早上都是碰到外资在卖美元。”一当地银行交易员说。

央行总裁彭淮南周三赴立法院备询时指出，台湾已将人民币纳入外汇存底，升息与否端看通膨预期及国际情势。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度较上日再扩大，当地时间10:13，美元/台币指标一个月期 报价约在29.360/374间，上日收在29.380。

早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.450-29.480，上日在29.485-29.500。

本地时间10:16时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升1.64角报29.446。

交易员观察市场最新动态：

* 台股 盘中劲扬达1.4%以上，量能升温

* 当地时间9:53，台北外汇成交量1.40亿美元，上日约1.02亿美元

* 出口商态度观望，抛美元力道不算太强

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.40-29.530

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