日本股市：盘中基本持平，关注美国政府停摆和债务上限问题

标题新闻：复星国际计划购买俄罗斯最大黄金生产商Polyus股权-Interfax援引俄第一副总理
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路透东京10月3日 - 日本股市日经指数周四早盘基本持平，动能不足，因投资者对于美国政府停摆和债务上限问题感到不安。
此外，美国9月民间就业人数增幅逊于预期，加重了市场的担忧。投资者将该数据作为指引，因为周五前若不能达成预算协议，官方的非农就业数据也将推迟发布。
“投资者已建立多头仓位，预期美国需求将随经济复苏而回升，”T&D资产管理基金经理Fumio Matsumoto表示，“他们不会突然转为做空，但市场将继续低迷。”
0155 GMT,日经指数 微升0.02%至14,172.72点，低于25日移动平均线切入点14,241.78，以及5月高点至6月低点一波跌势的50%回档位14,193.99。
东证股价指数 上涨0.2%至1,177.19。(完)
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路透纽约/伦敦4月12日 - 可可期货周三下跌，接近上日触及的四周低位，因巧克力糖果需求下降，损及市场人气，阿拉比卡咖啡和原糖期货也下跌。
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。