日本股市：盘中基本持平，关注美国政府停摆和债务上限问题

路透东京10月3日 - 日本股市日经指数周四早盘基本持平，动能不足，因投资者对于美国政府停摆和债务上限问题感到不安。

此外，美国9月民间就业人数增幅逊于预期，加重了市场的担忧。投资者将该数据作为指引，因为周五前若不能达成预算协议，官方的非农就业数据也将推迟发布。

“投资者已建立多头仓位，预期美国需求将随经济复苏而回升，”T&D资产管理基金经理Fumio Matsumoto表示，“他们不会突然转为做空，但市场将继续低迷。”

0155 GMT,日经指数 微升0.02%至14,172.72点，低于25日移动平均线切入点14,241.78，以及5月高点至6月低点一波跌势的50%回档位14,193.99。