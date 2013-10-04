香港数据：9月PMI回升至50持平指标，结束此前连续五个月收缩--汇丰

标题新闻：韩国乐天集团将继续对中国业务进行投资，尽管中韩关系紧张--公司高层
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路透香港10月4日 - 以下为汇丰香港9月份采购经理人指数(PMI)数据：
2013年9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
50.0 49.7 49.7 48.7 49.8 49.9 50.5 51.2 52.5
2012年12月 11月 10月 9月
51.7 52.2 50.5 49.6
* 9月PMI为50.0，比8月份略回升，此前已连续五个月低于盛衰分界线。
* 私营企业月内接获的新订单量连跌五个月后回升，因新合约增加以及客户需求增加，但增幅仅属轻微。来自内地的新工作量进一步减少，拖低了新订单的整体增长幅度。
* 9月份的产出量连跌四个月后回升，增长虽然轻微，但幅度已是今年3月以来最大。
* 受访企业的未完成业务量继续减少，受访机构认为反映新订单的增长疲弱。不过，相关指数值仅略低于持平线，显示减幅轻微。
* 月内香港私营企业的就业人数持续下降，约6%受访机构月内曾减少人手。最新的整体减幅温和，但幅度较一个月前大。
* 企业投入成本继续上升，采购价格及薪酬支出均告上升。整体而论，综合成本升幅显着，升速为四个月来最快，相关数字也高于同项调查的长期平均值。
汇丰中国首席经济学家兼经济研究亚太区联席主管屈宏斌在评论调查结果时表示，“香港商业活动于9月份稳定下来，PMI终结此前连续五个呈收缩的状况，受惠于新订单和产出的渐次改善。内地经济的持续复苏、环球市场需求改善及本地劳工市场情况稳定，将对香港经济带来支持。”（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透4月3日 - 据两名消息人士称，中国海航集团和Apollo Global Management考虑竞购德国运输融资提供商HSH Nordbank。