香港数据：9月PMI回升至50持平指标，结束此前连续五个月收缩--汇丰

路透香港10月4日 - 以下为汇丰香港9月份采购经理人指数(PMI)数据：

2013年9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

50.0 49.7 49.7 48.7 49.8 49.9 50.5 51.2 52.5

2012年12月 11月 10月 9月

51.7 52.2 50.5 49.6

* 9月PMI为50.0，比8月份略回升，此前已连续五个月低于盛衰分界线。

* 私营企业月内接获的新订单量连跌五个月后回升，因新合约增加以及客户需求增加，但增幅仅属轻微。来自内地的新工作量进一步减少，拖低了新订单的整体增长幅度。

* 9月份的产出量连跌四个月后回升，增长虽然轻微，但幅度已是今年3月以来最大。

* 受访企业的未完成业务量继续减少，受访机构认为反映新订单的增长疲弱。不过，相关指数值仅略低于持平线，显示减幅轻微。

* 月内香港私营企业的就业人数持续下降，约6%受访机构月内曾减少人手。最新的整体减幅温和，但幅度较一个月前大。

* 企业投入成本继续上升，采购价格及薪酬支出均告上升。整体而论，综合成本升幅显着，升速为四个月来最快，相关数字也高于同项调查的长期平均值。