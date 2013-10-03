台湾债市：RP利率向低档靠拢，投信找券需求升温

标题新闻：复星国际计划购买俄罗斯最大黄金生产商Polyus股权-Interfax援引俄第一副总理
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路透台北10月3日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四向区间低档靠拢。月初资金回流明显，投信找券需求升温，证券商也趁势在到期续作时将公司债RP利率微幅下调1个基点，区间高点0.71%几乎绝迹，并向0.70%以下缓步调整。
一证券商资金调度人士表示，许多投信要券，有的前一天下午就来电框券。虽然市场资金尚未宽松到让RP利率全面下调，但仍有将偏高利率往合理方向调整的空间。
另一证券商资金调度人员则称，昨日已将公司债RP利率下调1个基点至0.69%，客户也没有太坚持。
证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.59-0.60%，0.61%比例下滑；一个月期公司债RP利率主要交投在0.68-0.70%。
议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.57%；一个月内公司债RP利率交投则在0.55-0.61%。(完)
(记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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