澳新汇市：新西兰元受央行表态提振，澳元也获支撑

标题新闻：复星国际计划购买俄罗斯最大黄金生产商Polyus股权-Interfax援引俄第一副总理
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这推动新西兰元兑多数主要货币升至盘中高位。新西兰元兑日圆 脱离三周低位升至81.05，上涨超过1日圆。
新西兰元若升逾0.8341美元，将为测试9月高点0.8445扫清道路。强力支撑位于0.8180至0.8200美元附近，即21日和200日移动均值所在水准。
新西兰元兑欧元 缩减跌幅，后者因欧洲央行没有暗示正考虑进一步放宽政策而全线走高。欧元兑新西兰元在升至三周高点1.6515后，回落至1.6377。
中国发布的非制造业活动指数优于预期，进一步支撑了澳元与新西兰元走势。
澳元关键阻力位在0.9400美元上方；支撑位料先后在21日移动均值0.9326，以及0.9307。(完)
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路透纽约/伦敦4月12日 - 可可期货周三下跌，接近上日触及的四周低位，因巧克力糖果需求下降，损及市场人气，阿拉比卡咖啡和原糖期货也下跌。
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。