澳新汇市：新西兰元受央行表态提振，澳元也获支撑

这推动新西兰元兑多数主要货币升至盘中高位。新西兰元兑日圆 脱离三周低位升至81.05，上涨超过1日圆。

新西兰元若升逾0.8341美元，将为测试9月高点0.8445扫清道路。强力支撑位于0.8180至0.8200美元附近，即21日和200日移动均值所在水准。

新西兰元兑欧元 缩减跌幅，后者因欧洲央行没有暗示正考虑进一步放宽政策而全线走高。欧元兑新西兰元在升至三周高点1.6515后，回落至1.6377。

中国发布的非制造业活动指数优于预期，进一步支撑了澳元与新西兰元走势。

澳元关键阻力位在0.9400美元上方；支撑位料先后在21日移动均值0.9326，以及0.9307。(完)

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