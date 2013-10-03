日本债市：公债价格走软，受累于获利了结操作

标题新闻：复星国际计划购买俄罗斯最大黄金生产商Polyus股权-Interfax援引俄第一副总理
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当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 0.100% 五年期公债 0.225% -0.5 0.230% 10年期公债 0.655% +1.5 0.640% 20年期公债 1.520% +1.0 1.510% 30年期公债 1.645% +1.0 1.635% 10年期公债期 <0#JGB:> 144.30 -0.05 144.35 货 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成 交。 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 美国现货公债 英国公债市场 [ GB/CN] 日本公债市场 中国债市 [ CN/CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CE N-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> (编译 朱晓军；审校 张涛)
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路透纽约/伦敦4月12日 - 可可期货周三下跌，接近上日触及的四周低位，因巧克力糖果需求下降，损及市场人气，阿拉比卡咖啡和原糖期货也下跌。
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。