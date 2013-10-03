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亚洲 | 2013年 10月 3日 星期四 11:31 BJT

日本债市：公债价格走软，受累于获利了结操作

当日涨跌    上日
                                   最新报价   (基点)    收市价
                                                           
 两年期公债                          0.000%      +0.0    0.100%
 五年期公债                          0.225%      -0.5    0.230%
 10年期公债                          0.655%      +1.5    0.640%
 20年期公债                          1.520%      +1.0    1.510%
 30年期公债                          1.645%      +1.0    1.635%
 10年期公债期   <0#JGB:>             144.30     -0.05    144.35
 货                                                    
                                                               
 注1：公债期货涨跌为点数。                             
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成                               
 交。                                                  
 (完)
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美债每日展望            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    美国现货公债            英国公债市场              [
GB/CN]
    日本公债市场             中国债市                  [
CN/CN]
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CE
N-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>

 (编译 朱晓军；审校 张涛)
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