台湾股市：上扬，科技和金融类股上涨

标题新闻：复星国际计划购买俄罗斯最大黄金生产商Polyus股权-Interfax援引俄第一副总理
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路透台北10月3日 - 台湾股市周四跳涨1.5%，表现好于多数地区股市。芯片厂商台积电 领涨，因之前当地媒体报道，苹果 新一代处理器A7X将给其贡献7%的营收。
开盘约两小时后，加权股价指数 升至8,338.56点，延续上日1.15%的涨势。
台积电劲扬3%，提振半导体类指数 升2%。
主要类股全面上扬，科技和金融类股涨幅均超过1%。这两类股是占市场权重最大的行业类股。
不过胜华科技 跌1.2%。据当地媒体报道，该公司第三季营收不及预期。(完)
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路透纽约/伦敦4月12日 - 可可期货周三下跌，接近上日触及的四周低位，因巧克力糖果需求下降，损及市场人气，阿拉比卡咖啡和原糖期货也下跌。
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。