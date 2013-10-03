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亚洲 | 2013年 10月 3日 星期四 11:23 BJT

台湾股市：上扬，科技和金融类股上涨

路透台北10月3日 - 台湾股市周四跳涨1.5%，表现好于多数地区股市。芯片厂商台积电 领涨，因之前当地媒体报道，苹果 新一代处理器A7X将给其贡献7%的营收。

开盘约两小时后，加权股价指数 升至8,338.56点，延续上日1.15%的涨势。

台积电劲扬3%，提振半导体类指数 升2%。

主要类股全面上扬，科技和金融类股涨幅均超过1%。这两类股是占市场权重最大的行业类股。

不过胜华科技 跌1.2%。据当地媒体报道，该公司第三季营收不及预期。(完)
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