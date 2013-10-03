《全球投资分析》2013年大轮动题材行情仍值得耐心期待

**三大轮动**

今年市场主要推动力量的长期属性，使许多基金能够将眼光放远，不受一些短期事件的影响，比如欧元区纷纷扰扰的政治，美国两党在预算问题上的争吵，甚至是叙利亚危机的国际斡旋。

1月时，在债市20年牛市的顶峰，由债转股的趋势开始上演，一些人士宣称这预示将迎来长达数年的“大轮动”。

尽管究竟有多少资金由债转股，还有合理的怀疑空间，但目前为止相对表现已提供不错的支持证明。

今年迄今，全球股市 较顶级公债的表现高出了近20%。指标10年期美国公债 今年迄今下滑了5%，而欧元区蓝筹股 同期上涨了近20%，两相比较，进一步放大了这种对比。

在这个大轮动题材展开之际，今年的另一个主题在4月到来--这次是从新兴市场 到发达市场，因对于中国经济增速以及美国削减量化宽松的担忧，打压了巴西、印度、印尼、土耳其和南非等国的货币和债市。

同样的，如果你加入这个轮动题材，回报率的领先幅度也高达20个百分点。

最后一个获得胜果的轮动题材，则是从年中从美国转战欧洲股市，重点是密切关注显示欧洲经济触底及美国周期趋于成熟的经济面意外讯号。

到今年9月，欧洲股市和标准普尔500指数 涨幅都接近20%，但从7月1日算起，欧洲股市的涨幅要比后者高出10个百分点。

现在就剩下最后一个主题了，那就是美元全面性大涨，这背后的推动因素包括：相对的经济增速，利率变化，低廉的美国页岩能源，贸易逆差收窄，甚至是美国制造业的复兴。

以贸易加权汇率而言，今年美元仍是上涨的，但相对于主要股市双位数的涨幅，美元约2%的升幅似乎寒碜了点，而且单单是在第三季，美元指数 就下跌了逾3%。

美联储推迟缩减购债规模是美元整体回报令人失望，以及美元涨幅主要来自较疲弱新兴货币的部分原因。

但美元走坚的主要因素没有消失。美联储仍有可能在12月削减量化宽松，而欧元汇率走强，很可能会导致欧洲央行进一步放松货币政策。

“我们维持超配美元，”瑞银环球资产管理策略师Boris Willems说。