德国数据：9月综合PMI显示民间部门连续五个月成长，第三季稳步扩张

国际油市：油价从一个月高位回落，交易员关注库欣库存和美国供应增加
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。
指数从8月触及的七个月高点回落，因制造业贡献度减低。
“德国服务业在9月的业务情况强劲好转，”Markit分析师Tim Moore说。
服务业新业务及聘雇水平全面增加，但待完成工作略为减少。
“服务业提供商以特别正面的基调为第三季画下句点，近期新业务上行趋势更将确立服务业经济在今年可望有相当强劲的结果。”Moore说。
新业务成长帮助服务业PMI升至2月以来最高的53.7，创造就业的速度为将近一年半来最快。
服务供应商的成本再度小幅增加。企业表示由于需求减缓，他们必需自行吸收一些成本上升，而不是把其转嫁出去。(完)
(编译 李婷仪 审校 孙茉莉)
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。
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