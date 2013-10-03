《全球市场》美元因美国政治僵局而受压，股市抗跌

美元兑日圆确实有些许上涨，但那只是因为日本投资人卖出日圆追进欧元。所以当美元 持稳在97.54日圆时，欧元兑日圆 已上涨超过0.5日圆至132.82。

另一个波动明显的货币是新西兰元，此前新西兰央行表示，如果限制抵押放贷的新规无法冷却该国楼市的话，将有必要大幅升息。央行此番言论之后，新西兰元大涨。

新西兰元兑美元 跳涨至0.8300美元，脱离周三的低点0.8194。

今日大宗商品市场走势相当震荡，但美元下跌对商品价格稍有支撑。现货金 持稳在每盎司1,311.79美元，从周三触及的低位1,278.24反弹。期铜 守住涨幅，报每吨7,273.55美元。