《全球市场》美元因美国政治僵局而受压，股市抗跌

标题新闻：复星国际计划购买俄罗斯最大黄金生产商Polyus股权-Interfax援引俄第一副总理
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美元兑日圆确实有些许上涨，但那只是因为日本投资人卖出日圆追进欧元。所以当美元 持稳在97.54日圆时，欧元兑日圆 已上涨超过0.5日圆至132.82。
另一个波动明显的货币是新西兰元，此前新西兰央行表示，如果限制抵押放贷的新规无法冷却该国楼市的话，将有必要大幅升息。央行此番言论之后，新西兰元大涨。
新西兰元兑美元 跳涨至0.8300美元，脱离周三的低点0.8194。
今日大宗商品市场走势相当震荡，但美元下跌对商品价格稍有支撑。现货金 持稳在每盎司1,311.79美元，从周三触及的低位1,278.24反弹。期铜 守住涨幅，报每吨7,273.55美元。
油价在周三跳升之后今日小幅下跌。布兰特原油11月合约 下跌0.27美元至每桶108.92美元，美国原油 下跌0.44美元至103.66美元。(完) (编译 李婷仪 审校 徐文焰)
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路透纽约/伦敦4月12日 - 可可期货周三下跌，接近上日触及的四周低位，因巧克力糖果需求下降，损及市场人气，阿拉比卡咖啡和原糖期货也下跌。
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。