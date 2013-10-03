欧元区数据：9月服务业PMI升至52.2，复苏势头增强

标题新闻：复星国际计划购买俄罗斯最大黄金生产商Polyus股权-Interfax援引俄第一副总理
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路透10月3日 -
服务业9月创下了2011年6月来的最快增速，抵消了制造业扩张速度的稍稍下滑。
德国再度引领扩张，而法国和意大利的服务业在经历了一年多的萎缩后也回到增长区域。
不过西班牙服务业企业稍令人失望，在8月录得小幅增长后滑入萎缩区域。
“随着9月扩张速度的加快，调查结果对当前第四季经济增速是个好的预兆，”Markit首席经济学家Chris Williamson说。
不过他表示欧元区尚未完全脱离困境。
“意大利政治的不稳定性提醒我们，仍存在复苏脱轨的可能，”他表示。
综合PMI就业分项指数从48.4升至49.7。
服务业PMI新业务指数从8月的50.1大幅升至51.7。
综合PMI从前月的51.5升至52.2，创下2011年6月来最高。(完) (编译 王洋; 审校 蔡美珍)
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路透纽约/伦敦4月12日 - 可可期货周三下跌，接近上日触及的四周低位，因巧克力糖果需求下降，损及市场人气，阿拉比卡咖啡和原糖期货也下跌。
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