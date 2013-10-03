欧元区数据：9月服务业PMI升至52.2，复苏势头增强

路透10月3日 -

服务业9月创下了2011年6月来的最快增速，抵消了制造业扩张速度的稍稍下滑。

德国再度引领扩张，而法国和意大利的服务业在经历了一年多的萎缩后也回到增长区域。

不过西班牙服务业企业稍令人失望，在8月录得小幅增长后滑入萎缩区域。

“随着9月扩张速度的加快，调查结果对当前第四季经济增速是个好的预兆，”Markit首席经济学家Chris Williamson说。

不过他表示欧元区尚未完全脱离困境。

“意大利政治的不稳定性提醒我们，仍存在复苏脱轨的可能，”他表示。

综合PMI就业分项指数从48.4升至49.7。

服务业PMI新业务指数从8月的50.1大幅升至51.7。