英国数据：9月MARKIT服务业PMI为60.3,预估为60.0

国际油市：油价从一个月高位回落，交易员关注库欣库存和美国供应增加
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。
9月服务业的就业增长，这点在本周稍早制造业和营建业调查也反映出来。
Markit称，整体第三季，该指数均值创1997年第二季以来最高水准。
“增长是由金融服务--这部分与房市活动增温有关--及企业所带动。”Markit首席分析师Chris Williamson称。
“但面向消费者的服务业仍然处于挣扎，反映了薪资成长疲软及高通胀继续让收入吃紧。”
约半数受访的服务业者预期一年后交易将更畅旺，服务业展望指数升至71.8。(完) (编译 王洋/张若琪 审校 李婷仪)
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。
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路透纽约/伦敦4月12日 - 可可期货周三下跌，接近上日触及的四周低位，因巧克力糖果需求下降，损及市场人气，阿拉比卡咖啡和原糖期货也下跌。