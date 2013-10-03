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货币新闻 | 2013年 10月 3日 星期四 16:48 BJT

英国数据：9月MARKIT服务业PMI为60.3,预估为60.0

9月服务业的就业增长，这点在本周稍早制造业和营建业调查也反映出来。

Markit称，整体第三季，该指数均值创1997年第二季以来最高水准。

“增长是由金融服务--这部分与房市活动增温有关--及企业所带动。”Markit首席分析师Chris Williamson称。

“但面向消费者的服务业仍然处于挣扎，反映了薪资成长疲软及高通胀继续让收入吃紧。”

约半数受访的服务业者预期一年后交易将更畅旺，服务业展望指数升至71.8。(完) (编译 王洋/张若琪 审校 李婷仪)
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