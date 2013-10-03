表格：欧元区8月零售销售较前月增长0.7%，远高于市场预估

国际油市：油价从一个月高位回落，交易员关注库欣库存和美国供应增加
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。
路透10月3日 - 欧盟统计局周四公布：
* 欧元区8月零售销售较前月增长0.7%，较上年同期下滑0.3
* 欧元区7月零售销售修正为较前月增长0.5%(前值为增长0.1%)，较上年同期下滑0.7%(前值为下滑1.3%)
以下为详细数据
欧元区零售销售 13年3月 13年4月 13年5月 13年6月 13年7月 13年8月
较上月(%)
(经季节调整) -0.2 0.0 1.2 -0.8 0.5 0.7
较上年同期(%)
(经工作日调整） -2.2 -1.1 0.1 -1.3 -0.7 -0.3
(完)
(编译 王洋; 审校 蔡美珍)
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。
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