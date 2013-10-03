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货币新闻 | 2013年 10月 3日 星期四 17:14 BJT

表格：欧元区8月零售销售较前月增长0.7%，远高于市场预估

路透10月3日 - 欧盟统计局周四公布：

* 欧元区8月零售销售较前月增长0.7%，较上年同期下滑0.3

* 欧元区7月零售销售修正为较前月增长0.5%(前值为增长0.1%)，较上年同期下滑0.7%(前值为下滑1.3%)

以下为详细数据

欧元区零售销售 13年3月 13年4月 13年5月 13年6月 13年7月 13年8月

较上月(%)

(经季节调整) -0.2 0.0 1.2 -0.8 0.5 0.7

较上年同期(%)

(经工作日调整） -2.2 -1.1 0.1 -1.3 -0.7 -0.3

(完)

(编译 王洋; 审校 蔡美珍)
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