重发-《全球汇市》美元指数位于八个月低点，美国政府停摆构成拖累

标题新闻：复星国际计划购买俄罗斯最大黄金生产商Polyus股权-Interfax援引俄第一副总理
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3606 1.3576 +0.22 +3.12 1.3194 美元/日圆 97.63 97.33 +0.31 +12.55 86.74 欧元/日圆 132.85 132.14 +0.54 +16.07 114.46 美元/瑞郎 0.9008 0.9026 -0.20 -1.61 0.9155 英镑/美元 1.6236 1.6221 +0.09 -0.09 1.6251 美元/加元 1.0320 1.0335 -0.15 +4.02 0.9921 澳元/美元 0.9391 0.9383 +0.09 -9.64 1.0393 新西兰元/美 0.8307 0.8327 -0.24 +0.29 0.8283 元 澳元/日圆 91.680 91.320 +0.39 +1.72 90.130 新西兰元/日 81.090 81.050 +0.05 -42.42 140.820 圆 英镑/日圆 158.53 157.88 +0.41 +12.58 140.82 澳元/新西兰 1.1300 1.1261 +0.35 -9.89 1.2540 元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 侯向明)
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路透纽约/伦敦4月12日 - 可可期货周三下跌，接近上日触及的四周低位，因巧克力糖果需求下降，损及市场人气，阿拉比卡咖啡和原糖期货也下跌。
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。