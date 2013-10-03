版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 3日 星期四 12:22 BJT

重发-《全球汇市》美元指数位于八个月低点，美国政府停摆构成拖累

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3606    1.3576     +0.22     +3.12    1.3194
 美元/日圆                      97.63     97.33     +0.31    +12.55     86.74
 欧元/日圆                     132.85    132.14     +0.54    +16.07    114.46
 美元/瑞郎                     0.9008    0.9026     -0.20     -1.61    0.9155
 英镑/美元                     1.6236    1.6221     +0.09     -0.09    1.6251
 美元/加元                     1.0320    1.0335     -0.15     +4.02    0.9921
 澳元/美元                     0.9391    0.9383     +0.09     -9.64    1.0393
 新西兰元/美                   0.8307    0.8327     -0.24     +0.29    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     91.680    91.320     +0.39     +1.72    90.130
 新西兰元/日                   81.090    81.050     +0.05    -42.42   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     158.53    157.88     +0.41    +12.58    140.82
 澳元/新西兰                   1.1300    1.1261     +0.35     -9.89    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
          
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    汇市主要消息预告    汇市技术面解析    
    全球汇市报导            汇率路透调查       
    所有外汇新闻           指标利率一览       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    英镑报导                澳元、新西兰元报导    
    加元报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            拉美货币报导       
    亚洲盘现汇报价            欧洲盘现汇报价          
    纽约盘现汇报价            全部现汇报价             

 (编译 戴素萍 审校 侯向明)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐