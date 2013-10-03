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货币新闻 | 2013年 10月 3日 星期四 16:35 BJT

香港数据：8月零售销售货值按年升8.1%，增速略放慢

路透香港10月3日 - 香港政府周四公布，8月零售销售货值按年上升8.1%，销货数量则升7.2%，但增速比上月有所放慢。

政府发言人表示，零售业销售在8月仍然录得显着的增幅，尽管步伐相比今年较早前稍为减慢。

发言人补充，劳工市场情况仍然良好，加上访港旅游业的持续增长，短期内应可继续为零售业务带来支持；但需要密切留意不稳定的外围环境，往后会否为本地经济带来影响。

下表为香港近期的零售销售活动状况（单位：%）：

销售值按年比较 销售量按年比较

2013年8月 +8.1* +7.2*

　　　7月 +9.3^ 　 +8.7^

6月 +14.7 +13.3

　　　5月 +12.9 　 +12.2

4月 +20.7 +19.4

3月 　+9.8 　+10.1

2月 +22.7 +21.9

1月 +10.5 +10.4

2012年12月 +9.1 +8.5

11月 +9.4 +8.1

10月 +3.9 +3.6

9月 +9.4 +8.5

8月 +4.6 +3.2

注：* 初步数据

^ 经修订（完）

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