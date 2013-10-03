香港数据：8月零售销售货值按年升8.1%，增速略放慢

路透香港10月3日 - 香港政府周四公布，8月零售销售货值按年上升8.1%，销货数量则升7.2%，但增速比上月有所放慢。

政府发言人表示，零售业销售在8月仍然录得显着的增幅，尽管步伐相比今年较早前稍为减慢。

发言人补充，劳工市场情况仍然良好，加上访港旅游业的持续增长，短期内应可继续为零售业务带来支持；但需要密切留意不稳定的外围环境，往后会否为本地经济带来影响。