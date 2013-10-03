香港数据：8月零售销售货值按年升8.1%，增速略放慢

国际油市：油价从一个月高位回落，交易员关注库欣库存和美国供应增加
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。
路透香港10月3日 - 香港政府周四公布，8月零售销售货值按年上升8.1%，销货数量则升7.2%，但增速比上月有所放慢。
政府发言人表示，零售业销售在8月仍然录得显着的增幅，尽管步伐相比今年较早前稍为减慢。
发言人补充，劳工市场情况仍然良好，加上访港旅游业的持续增长，短期内应可继续为零售业务带来支持；但需要密切留意不稳定的外围环境，往后会否为本地经济带来影响。
下表为香港近期的零售销售活动状况（单位：%）：
销售值按年比较 销售量按年比较
2013年8月 +8.1* +7.2*
7月 +9.3^ +8.7^
6月 +14.7 +13.3
5月 +12.9 +12.2
4月 +20.7 +19.4
3月 +9.8 +10.1
2月 +22.7 +21.9
1月 +10.5 +10.4
2012年12月 +9.1 +8.5
11月 +9.4 +8.1
10月 +3.9 +3.6
9月 +9.4 +8.5
8月 +4.6 +3.2
注：* 初步数据
^ 经修订（完）
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交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。
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