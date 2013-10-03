欧洲个股：渣打、星展及汇控参与竞购法兴亚洲私人银行部门--消息

路透新加坡/香港10月3日 - 消息人士向路透表示，渣打 、星展集团控股 及汇丰控股 已提出第一轮出价，竞购法国兴业银行 的亚洲私人银行事业，这项事业估值达6亿美元。

法兴为法国市值第二大银行，路透先前已报导，法兴正准备出售亚洲私人银行部门，配合集团整体重组计划，以降低成本并提振获利。消息人士指出，法兴在亚洲深耕15年的纪录是一大卖点。

参与出售过程的消息人士表示，有10家公司提出初步出价，其中包括瑞士信贷 及至少一家美系金融机构，由于细节并未公开，消息人士要求匿名。法兴的亚洲私人银行部门资产管理规模约130亿美元。

继美国银行 及荷兰国际集团(ING) 之后，法兴是过去五年来第三家求售亚洲财富管理部门的大型跨国金融机构。财富管理市场低端部分的快速成长，有利于拥有较大网络的业者，专攻金字塔顶端巨富阶级的较小型业者因而承压。

法兴的私人银行部门规模相对小于亚洲市场的较大竞争对手，如花旗集团 及瑞银集团 ，花旗及瑞银的资产管理规模各达2,000亿美元。

消息人士表示，部分出价将不会高于3亿美元，显示卖方与买家要求价格的落差。

今年稍早时，法兴将日本私人银行部门卖给三井住友银行 ，金额不详。

消息人士表示，摩根大通 为法兴担任出售案顾问。